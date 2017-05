Platanito lanzará película de su show sinfónico

Anuncia su gran espectáculo en el nuevo Foro Viena, en Coyoacán, en el que se hace acompañar del grupo Tren a Marte

También promociona el lanzamiento de su Dvd “Platanito Sinfónico”, grabado en el marco de sus 40 años como payaso en el Teatro Metropólitan

Asael Grande

Originario de la Ciudad de México y premiado por The Comedy Academy como “El Mejor Payaso para Adultos”, Platanito, quien inició trabajando en fiestas particulares, para después comenzar con una carrera que ha tenido mucho éxito, ofreció una conferencia de prensa para anunciar su nuevo show 2017 en el nuevo Foro Viena (Avenida Centenario 159. Esquina con Viena, Coyoacán, colonia Del Carmen).

Así como el lanzamiento de su Dvd “Platanito Sinfónico”, grabado en el marco de sus 40 años como payaso en el Teatro Metropólitan, material videográfico que contendrá a través de una aplicación, la realidad aumentada: “el Foro Viena es un nuevo centro de entretenimiento, contamos con una sala de cine, con el teatro, un centro de espectáculos, una cafetería, sala de exposiciones, el Cinema Coyoacán ha sido víctima de muchas mentiras, han estado inventando que iba a ser un antro una arena de box, lucha libre, un prostíbulo, un table dance, y es un cine en donde estamos presentando películas de estreno, y ahora abrimos el foro en donde estamos presentando el nuevo show 2017, que viene renovado, nuevamente retomo la magia, metiendo nuevo contenido con todo lo que está sucediendo con Donald Trump, y la guerra, ahora estamos en el Foro Viena, somos un grupo de socios e inversionistas que estamos en este lugar, somos diez personas que tomamos la dirección del Cine Coyoacán, yo soy socio del Foro Viena, y me invitaron a participar, somos empresarios que estamos tratando de recuperar la vida nocturna de la Ciudad de México”, dijo Sergio Verduzco “Platanito”.

Detrás del maquillaje, la pintura, la nariz de bola y su risa característica, habita un hombre tímido que hace reír a chicos y grandes con su alter ego Payasito, en un show en el que se hace acompañar del grupo Tren a Marte (integrados por Adrián Adame, Christian Carrillo, Iván Oropeza, Allan Fuentes, Edgar García, Alan García, quienes, previo al show de Platanito, tocan su característico “Charlespop”, una fusión del género charleston de los años 20´s y el rock pop): “hablo de lo que sucede todos los días, porque todos los días me peleo con mi mujer, entonces también tengo muchas historias que son reales, la gente no lo cree, pero son cosas que suceden con mi familia, que lo hago comedia, y es lo que me mantiene casado con ella, ahora el stand up está abriendo muchos campos de trabajo, y está funcionando muy bien, hoy más que nunca la comedia está arriba de todo, incluso de la música, a muchos comediantes les va mejor que Tren a Marte (risas)”, finalizó Platanito.