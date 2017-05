Calderón pretende repetir mandato vía Margarita

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Juan José Rodríguez Prats no está acostumbrado a eludir.

Felipe Calderón tampoco.

Y así, directos como son, ambos se enfrascaron el sábado pasado en una de las confrontaciones directas, personales, verbales y políticas más calientes y memorables que recuerden los consejeros nacionales del PAN.

Acalorados, con los consejeros expectantes, Calderón llegó incluso a señalar explícitamente que no le pegaría a Rodríguez Prats.

Sólo aclararlo evidenciaba que lo había pensado… y deseado.

Tan dañadas quedaron las cosas entre ambos que Rodríguez Prats respondió:

“¿Qué pasa si nos encontramos?

“Mira… yo veo muy difícil que nos podamos saludar. Va a ser difícil. Yo creo que él se va a resistir, y yo también… y pues más vale que procuremos no encontramos.

“Es posible que en lugar de que nos demos la mano… él es agresivo, como bien lo decía Diego Fernández de Cevallos, es de mecha corta… la mía también, o de plano no tengo. Entonces es preferible que no nos encontremos”, advirtió.

El encontronazo

El choque de frente entre Juan José Rodríguez Prats y Felipe Calderón en el Consejo Nacional del sábado, se inició con una crítica del tabasqueño hacia Calderón, y una dura descalificación a Margarita.

Al ex presidente le pidió no ser desagradecido y no andar amagando con que si no se hace lo que él dice y quiere, entonces renuncia al PAN.

Previamente Calderón había dicho a los consejeros: “Yo sí he pensado honestamente, en la opción de salirme del PAN”.

Y aclaró que no lo había hecho porque todavía quedaba esperanza en él de que en el Consejo prevaleciera la razón y la rectitud por encima de muchas prácticas reprobables.

“Por esa razón permanezco en el Partido y asisto a las sesiones del Consejo”, agregó.

Con Margarita, Rodríguez Prats fue duro pero certero:

“¿Qué opino de Margarita?

“Yo siento que Margarita no tiene experiencia de gobierno. Haber sido primera dama no le da experiencia de gobierno. Tampoco ha hecho campaña política. Lo que veo es a una mujer de mediana preparación, no le veo calidad de liderazgo… y no soy misógino.

“Sería una magnífica senadora… creo que ella debería bajar la mira… y no estoy restándole atributos por ser mujer, yo admiro a muchísimas mujeres que han sabido ser líderes, pero, sinceramente, no veo que ella se aproxime al perfil de lo que México requiere hacia el 2018″.

Sin dobleces advierte que, desde su experiencia y perspectiva, a Margarita le quedaría muy grande la responsabilidad que exige la Presidencia de México.

Pero, además, indicó Rodríguez Prats, si llegara a ganar, “la pregunta sería: ¿Felipe respetaría a Margarita si ella llegara a la Presidencia? ¿Llegaría a marginarse?, ¿No se entrometería en sus funciones?, definitivamente no lo creo, se va a meter y va a influir, y eso no es sano para la política en México”.

Felipe, autoritario

Tabasqueño, Rodríguez Prats dice conocer desde 30 o 40 años a Andrés Manuel López Obrador y desde esa experiencia asegura que el de Macuspana tiene muchas coincidencias con Calderón.

Tienen una personalidad muy similar, terribles complejos internos, no agradecen nada a nadie, creen merecer todo.

“Un día Vicente Fox me preguntó: ¿Qué opinas de tus paisanos?, me estaba preguntando sobre Roberto Madrazo y Andrés Manuel y le dije, es muy sencillo, ser amigo de ellos, significa decirle que sí a todo… Andrés Manuel es inmensamente peligroso para México.

“¿Y Felipe?…

“Felipe se siente dueño de Acción Nacional… es uno de los políticos (y mira que traté a muchísimos), más complejos, de una personalidad verdaderamente desconcertante… difícilmente sabe uno a qué atenerse.

“Como presidente creo que actuó con un cierto resentimiento, que llegó al poder para castigar… su gabinete fue de los más mediocres en la historia de México”, subrayó.

Y agregó:

“Me parece que Felipe no fue un buen presidente, y ahora está siendo peor ex presidente”.

Tu enemigo es Felipe

En este punto Rodríguez Prats recuerda que el sábado del conflicto, no pocos le dijeron a Margarita que se buscara otro promotor.

“Felipe te está haciendo daño. Tu enemigo número uno es Felipe”, le insistieron.

Aclara:

“No es la primera vez que Felipe Calderón atropella a Acción Nacional.

“Recordemos que desde que tomó posesión él avasalló al partido para obligar a Manuel Espino a renunciar. Luego impuso a Germán Martínez en una contienda interna.

Fue la primera vez que se veía un `candidato único´… Calderón trasladó obviamente el dedazo priísta al PAN; después vino César Nava, y luego intentó imponer a Roberto Gil y, evidentemente, a Ernesto Cordero”, subrayó.

En esa ocasión él dijo que Felipe Calderón tenía que entender que en el PAN no eran un rebaño de corderos.

“Eso le molestó mucho, y después yo recibí ciertas reprimendas por esa expresión, pero luego abandonó a Josefina Vázquez Mota… esos son hechos.

“Eso fue lo que yo dije en el Consejo Nacional del PAN. Estos son los antecedentes, yo no estoy diciendo ninguna mentira”.

No a ganar por ganar

En el Consejo del sábado Rodríguez Prats se fue a lo profundo.

Indicó ante los consejeros que no se trataba de apoyar a un candidato, en este caso a Margarita, simplemente porque es la mejor posicionada en las encuestas.

“Este es un gravísimo error, que los partidos simplemente postulen a alguien porque está bien posicionada en las encuestas…

“¿Entonces de qué se trata?, ¿de ganar por ganar… sin saber si la persona que se está postulando tiene las aptitudes, capacidades y atributos para desempeñar el cargo?”.

Felipe la quiere imponer

El caso es que Felipe Calderón por supuesto no coincide en este punto.

“Está claro que él quiere que Margarita sea la candidata del PAN al 2018.

“Y en su primera intervención en la sesión del consejo dijo que hay que ganar la Presidencia al precio que sea… pero NO, NO –enfatiza–, NO es ganar a cualquier precio…

“Ahí es donde Felipe está cerrado a que sí Margarita es la mejor posicionada, pues ¡¡¡vámonos con ella!!! y NO… Se tiene que ver quién es el más apto, el de mayores cualidades, el más idóneo para uno de los momentos más complejos y riesgosos de México”, dijo.

Bueno, con las cosas así, habrá que ver cómo transcurrirá el siguiente Consejo Nacional panista, porque los personajes ya iniciaron la confrontación y no creo que vayan a bajarle a su intensidad.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa