Tambores de guerra en el PAN

Punto por punto

Augusto Corro

Crece la lucha panista por la candidatura presidencial. El sábado se vio algo de la guerra que vendrá entre los diferentes grupos.

En la sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), el ex presidente Felipe Calderón, criticó la parcialidad “con que se ha conducido” su líder nacional, Ricardo Anaya.

El ex mandatario blanquiazul también amagó con renunciar a las filas panistas.“Yo sí he pensado, honestamente, la opción de salirme del PAN”, dejó entrever Calderón ante 200 consejeros.

La historia no es nueva. Sólo que en estos tiempos se recrudeció, porque a los personajes interesados en la candidatura presidencial buscan la nominación inmediata. Están desesperados. Calderón es uno de los más angustiados, porque su esposa Margarita Zavala no levanta.

Ni levantará, con ese lastre que representa su marido. ¿Ya se olvidaron los seis años de gobierno blanquiazul en los que hubo más de cien mil muertos, miles de desaparecidos, viudas y huérfanos, debido a una guerra fallida contra la delincuencia organizada?

Claro que esto no es lo único reprobable de Calderón, pero sí lo más dañino, que afectó a la sociedad mexicana. Se desdibujó su imagen. No pocos pensaron que tarde o temprano terminaría en la cárcel acusado del delito de genocidio.

REACTIVACIÓN POLÍTICA

Ocurrió lo contrario. El ex mandatario, con el pretexto de apoyar a su mujer, se reactivó políticamente. No suelta el tuiter y tiene más presencia en las redes que Margarita. La ambición y el poder, una vez probados, no desaparecen.

En esa situación se encuentra el matrimonio Calderón. Aunque esta vez, ella sea la protagonista y el asesor principal del equipo un cartucho quemado, que tarde o temprano llevará al PAN a una lucha sorda y desgastante.

Como señalamos ayer, el enfrentamiento real entre Ricardo Anaya y Felipe Calderón podría registrarse en junio próximo, tras las elecciones en el Estado de México (Edomex). El presidente del PAN decidirá entonces si participa en la contienda electoral o deja el lugar para Margarita o el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

El momento de la decisión política será muy importante, porque Anaya no tendrá los elogios que mereció por arrebatarle siete gubernaturas al PRI en los comicios recientes. En el Edomex, el PAN participó con una candidata que tiene todo en su contra para perder. Hablamos de una temporada de reproches contra la dirigencia blanquiazul y Calderón no pensará dos veces en darle la puntilla a su adversario.

SIN FUERZA POLÍTICA

En el PAN sentirán los efectos de esos pleitos. Por una parte, Calderón ya no tiene la fuerza política de hace varios años, cuando se desempeñaba como presidente de la República y se sentía dueño del PAN. Ese abuso del poder no le funcionó como quería.

Ni siquiera pudo decidir sobre el candidato a las elecciones presidenciales. Su “delfín” Ernesto Cordero, fue derrotado por Josefina Vázquez Mota, a quien dejó a la deriva en los momentos difíciles. La influencia de Calderón ya no contó.

El rechazo de la jerarquía panista a Calderón se vio cuando le negaron a Margarita una curul plurinominal en San Lázaro. Ambos resentidos amenazaron con abandonar al partido. Incluso, se habló de la posibilidad de que ella compitiera como candidata independiente. O sea, que de una u otra manera, Margarita estará en la boleta electoral. Suponemos, con el PAN o sin él.

En la citada reunión sabatina, se empezaron a notar las inconformidades en las filas panistas. El intelectual Juan José Rodríguez Prats, muy molesto, le dijo a Calderón: “Ya basta de que sigas abusando, que sigas atropellándonos y que ahora nos quieras imponer a tu mujer!”.

Y a la ex primera dama le manifestó: “Margarita, si quieres llegar a la candidatura a la Presidencia, el menos indicado como promotor es Felipe Calderón. ¡Te está haciendo daño!”.

Todo listo, pues, para la lucha fratricida panista.

LEYES SEVERAS CONTRA “HUACHICOLEROS”

Los diputados aprobaron leyes más severas contra los ladrones de combustibles en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Hasta 30 años de prisión podrían alcanzar a los “ordeñadores” o “huachicoleros” que roben gasolinas.

Ese delito se comete desde hace varios años ante la contemplación de las autoridades que poco o nada hicieron para evitarlo.

Esa impunidad que gozaron los delincuentes en los últimos años, sirvió como estímulo para que se incrementara el número de “ordeñas” y de delincuentes. Los “huachicoleros” se multiplicaron y se asociaron con algunos gobiernos municipales para que el negocio les resultara redondo.

En Puebla fue identificado el “Triángulo Rojo” como una zona donde la delincuencia tiene el control con la ayuda de la sociedad local. Los habitantes deTepeaca, Quecholac, Tecamachalco y Palmar de Bravo, en más de una ocasión se sumaron a los delincuentes para evitar que las autoridades les decomisaran vehículos que utilizaban para la “ordeña” y también el combustible obtenido de manera ilegal.

Ahí están, pues, nuevas leyes y más severas contra los “huachicoleros”. Nos falta saber quién o quiénes se tomarán la molestia de aplicarlas.

