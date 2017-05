Eva, cadena de negocios

Tal y como lo han hecho sucesivos gobernadores veracruzanos, la coterránea Eva Cadena ha saltado de un partido a otro con el mismo propósito: utilizar la franquicia partidista para hacer de la política un redituable negocio, el más productivo en el país, toda vez que desde candidato o candidata, se empieza a recolectar dinero: para la pre y la campaña, y ya en funciones como legisladora o alcaldesa, para todo hay recursos y ponerse a disposición del que paga manda.

Es un ejemplo más de cómo la política se ha distorsionado y lejos de servir a la sociedad, se sirve a intereses personales, familiares, de facción, o de grupos en el poder hasta provocar serias rupturas al interior de los partidos por el control de los mismos y, si no, habría que ver por qué unos dejan el PRI, se van al PAN, al PRD o al Panal, o de plano forman sus propios institutos políticos pues la inversión inicial se recupere en el corto o largo plazo.

Ahí está la prueba más reciente: la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, hermana gemela de López Obrador, aceptó descontar un diezmo al salarios de los trabajadores con fines partidistas, los legisladores federales, estatales, los regidores, alcaldes o funcionarios de las delegaciones políticas de la CDMX, también aportan su diezmo para el partido, con el fin de que el líder le dé la vuelta al país las veces que sean necesarias.

A Humberto Moreira no le importó que su retrato fuera descolgado del salón de presidentes del PRI, se “afilió” al Partido Joven de Coahuila para ser diputado local; Juan José Rodríguez Prats dejó el PRI impulsado por el panista Felipe Calderón y ahora arremete contra el ex presidente por instrucciones precisas del líder, Ricardo Anaya, y así, sucesivamente, la lista es interminable de lo que representa la política: ingresos amplios por la vía legal o ilícita, como lo muestra Eva Cadena.

A la sección XXII de la CNTE no le interesó el trato personalizado del gobernador Alejandro Murat que recibió su pliego petitorio y que llegara y saliera en taxi del lugar del encuentro el pasado 1 de mayo, ni que se reuniera con la Comisión Política para atender sus demandas ayer; cumplieron su acuerdo de bloquear oficinas públicas, plazas comerciales, accesos a la ciudad y los principales cruceros, en otra jornada de movilización de la que ya está harta la sociedad oaxaqueña. La amenaza de continuar con sus acciones ni tendrá fin, pues sus exigencias no están en manos del gobierno estatal, pues la mayoría son de incumbencia federal…Tyco Retail Solutions recomienda a los grandes y pequeños comercios el uso de nuevas tecnologías, como la RFID (Identificación por Radiofrecuencia), para combatir la distorsión de los niveles de inventario, aumentar precisión y visibilidad como principio esencial para mejorar los sistemas comerciales pues la inexactitud en los inventarios representa pérdidas promedio del 8.7% del total de venta, indica…Francisco Jiménez Pablo, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional, pidió la intervención del doctor Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, en el caso de José Adán López Calvo, militante de la CNPA-MN y quien fuera detenido la semana pasada acusado de homicidio sin aportar pruebas en su contra. En el caso de José Adán López Calvo, le dijo al Magistrado Presidente, no sólo pondrá a prueba la imparcialidad e independencia de los órganos jurisdiccionales, también el cumplimiento de los compromisos públicos que usted ha realizado ante la ciudadanía. El dirigente de la CNPAM-MN apeló a la imparcialidad, la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos, deben tener como resultado la libertad absoluta del compañero José Adán López Calvo.

