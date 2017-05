Ken Scott hizo brillar la Sound: Check Xpo 2017, en México

El productor de sonido británico, conocido por ser uno de los principales ingenieros de los Beatles, dijo: “tenemos que enseñarle a los niños cómo escuchar música, ellos erróneamente piensan que escuchar música es a través de los audífonos y de lo digital”

Asael Grande

El World Trade Center de la Ciudad de México fue el marco para celebrar los quince años de Sound: Check Xpo, el evento insignia de la industria del espectáculo en nuestro país, dedicado a profesionales del audio, iluminación, video y escenarios, entre otras especialidades.

Durante tres días, los visitantes pudieron recorrer doce mil metros cuadrados de exhibición, ubicados en 267 stands y doce salas demo que pusieron en contacto directo a las marcas con los usuarios finales para conocer de primera mano las ventajas que la tecnología ofrece en la producción de espectáculos de primer mundo. Como es tradición ya desde el 2003, sound:check xpo brindó en la parte educativa la Conferencia Anual Audio Engineering Society México (AES) que en esta ocasión contó con las visitas y charlas de Alex Case (presidente de AES Internacional y profesor asociado en Tecnología de grabación de audio de la Universidad de Massachusetts Lowell, John Meyer (co-fundador de Meyer Sound), David Bottrill (productor Peter Gabriel, Tool), Eduardo Vaisman (diseñador de audio para videojuegos), Vance Powell (productor, ingeniero de mezcla, Jack White, TheRaconteurs), Andrés Mayo (ganador de dos Latin Grammy y 6 premios Grdel a la ingeniería de Audio), Luis Quiñones (ingeniero de sala y monitores en giras), Sylvia Massy (productora e ingeniera, System of a Down, Johnny Cash, Prince), y Ken Scott (productor The Beatles, Elton John, Pink Floyd, Duran Duran, entre otros).

Ken Scott, productor e ingeniero de sonido británico conocido por ser uno de los principales ingenieros de los Beatles, y quien en 1967, fue nuevamente ascendido a ingeniero, trabajando por primera vez en el puesto con la canción de The Beatles ‘Your Mother Should Know’, comentó: “mi primer trabajo con Los Beatles fue en el disco “A Hard Days Night”, pero ya como ingeniero fue en el “Magical Mystery Tour”, fue difícil trabajar con ellos, estábamos George Martin y Chris Thomas, lo bueno es que llevaba cambios de ropa interior (risas), ha habido muchas leyendas escritas de lo difícil que fue trabajar con los Beatles para el Disco Blanco (1968), pero todo eso fueron realmente leyendas, no fue cierto, había momentos en que Los Beatles sí se enojaban, pero eso era parte de su temperamento como artistas, he formado parte de proyectos que duran semanas, y a veces perdemos la calma, pero cuando estás trabajando con alguien durante seis meses, lo más seguro que pase es que pierdas la calma, yo escribí un libro (De Abbey Road a Ziggy Stardust) hace dos años, y quería asegurarme de que no estaba recordando erróneamente esas sesiones, pero la pasé genial con Los Beatles, nos divertimos muchísimo, y eso es lo que quise plasmar en mi libro”.

Respecto a las nuevas formas de grabar música, Ken Scott, quien grabó las cuerdas, los metales y el coro de la canción ‘I Am the Walrus’, y después en los sencillos ‘Lady Madonna’, ‘Hello, Goodbye’ y ‘Hey Jude’, así como en los álbumes The Beatles y Magical Mystery Tour, destacó que “lo que no sucede en el estudio, nunca va a pasar en la puerta de control, tenemos que enseñarle a los niños cómo escuchar música, ellos piensan que escuchar música es a través de los audífonos y de lo digital, Los Beatles eran tan buenos porque tocaban seis noches seguidas durante ocho horas diarias en Hamburgo, ellos empezaron en este negocio no para hacer dinero, sino por amor a la música, y eso es lo que los hizo grandes, y buenos, en lo personal me gusta mucho el disco “Revolver” de los Beatles”.

En el auditorio del WTC se llevaron a cabo para esta edición de sound:check Xpo 2017, tres clases magistrales impartidas nada más y nada menos que por Kenny Aronoff ( baterista estadounidense, reconocido por tocar con John Fogerty y The Smashing Pumpkins), Lee Ritenour (músico de sesión, quien debutó junto a Mamas and the Papas, líder del grupo de jazz Fourplay), y Pedro Aznar (músico, compositor, arreglista, cantante y productor argentino).

La sound:check Xpo 2017 recibió a los amantes de la industria a nivel internacional en iluminación y lo visual en los escenario, en una única experiencia que sólo sucede una vez al año para encontrarse con las tendencias en los espectáculos de hoy en día.