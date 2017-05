Cómo ser un Latin Lover dignifica a los latinos en Estados Unidos

Salma Hayek y Eugenio Derbez presentan en México esta producción que se estrenó el pasado fin de semana en Estados Unidos, con un tremendo éxito, mismo que pretenden replicar este viernes 5 de mayo cuando se estrene en las salas mexicanas

Con un futuro incierto para la comunidad latina en Estados Unidos, los artistas demuestran que siguen en pie de lucha para demostrar que hay mucho talento en Latinoamérica. En esta ocasión son Salma Hayek y Eugenio Derbez, quienes protagonizan la película “Cómo ser un Latin Lover”, producción americana, pero con el más puro sabor a México, situación de la que ambos actores se enorgullecen y aseguran puede ser un buen paso para dignificar a los latinos que radican en el país vecino del norte. La película se estrenó el pasado fin de semana en Estados Unidos, con un tremendo éxito, mismo que pretenden replicar el próximo viernes 5 de mayo cuando se estrene en las salas mexicanas.

En conferencia de prensa, Salma Hayek y Eugenio Derbez, ofrecieron más detalles en torno a la cinta. “Lo que más disfruté es que tenía la oportunidad de hacer una película, donde hacía papel de latina y mexicana, pero sin que me limiten, como se hace con las produccione americanas. Cuando leí el guión, lo que más me atrajo fue poder hacer algo auténtico y mexicano, donde podía hacer cosas de mí, de la esencia, no sólo chistes, quién soy y de dónde vengo. Con este personaje puedo expresar parte de mí y gracias a Eugenio por ello también, porque se necesita un compañero del mismo mundo, para que confíe en las decisiones de tu personaje”, dijo Salma.

A lo que Derbez indicó “Salma se metió en el libreto, lo leyó y me pidió meter cosas auténticas, porque pocas son las historias que se cuentan sobre las relaciones de hermanos, siempre las historias son de amor de pareja, así que me dijo ‘vamos a hacer algo de hermanos muy mexicanos’. Nos pusimos a trabajar en lo que Salma quería y aportó mucho de ella, como los zapes (risas), toda la película me trae a puro fregadazo. Y por otra parte nos dijo: ‘Tengo la capacidad de hacer cualquier canción triste en salsa, las hago alegres, me pongo a bailar y se me quita la tristeza”. Siempre lo había querido hacer en una película y aquí se le permitió con ‘El triste’, fue algo muy divertido”

Celebró también que “hablamos en español, de pronto no les gustaba esa parte de los subtítulos a los gringos, pero en sus peliículas, ellos llegan a Rusia y todos hablan inglés, nosotros quisimos evitar eso, somos mexicanos y hablamos en español, así que en la versión americana, también hablamos en español y que se chuten los subtítulos”, a lo que Eugenio Derbez agregó: “esto ha servido para que los latinos estén agarrando la película como bandera, somos dos mexicanos que van a Estados Unidos y logran una película exitosa, es la primera vez que se produce en inglés y se dobla al español, para exhibirla allá y las dos estrellas son mexicanas, eso sin mencionar que hay música de Angélica María, José José, Carla Morrison y Gaby Moreno”, lo cual es clara muestra de que los latinos están llenos de cosas buenas para ofrecer al mundo.

Salma Hayek, como jarocha que se define, se permitió opinar sobre la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte: “se debe hablar sobre si va a devolver el dinero porque se ha dicho mucho de la extradición, del futuro de Duarte, pero que digan dónde quedó la bolita, donde quedó lo que se perdió, no se habla de ello lo suficiente”.

La película “Cómo ser un Latin Lover” se estrena este viernes 5 de mayo en salas mexicanas y cuenta tambien con las actuaciones de Rob Lowe, Kristen Bell, Raquel Welch, Rob Riggle, todos dirigidos por Ken Marino.

A LUIS MIGUEL NO HAY QUE JUZGARLO: SALMA HAYEK

También en otro tema, Salma Hayek defendió a su amigo Luis Miguel, en relación a su fugaz arresto el pasado martes. “La situación de Luis Miguel es porque las cosas se salieron de su lugar sin que él estuviera al tanto, por lo que cuando él se entera da la cara y es por ello que sucedió lo del arresto, no se escondió. Yo lo conozco muy bien, como pocos lo conocen y creo que es muy buena persona, es alguien honorable. No obstante todos nos metemos en problemas, pero ojalá esto les recuerde que Luis Miguel es un ser humano como todos aquí y que no deberíamos juzgarlo”. A lo anterior Derbez agregó “Luis Miguel ha sido idolatrado por todos nosotros, lo vemos inalcanzable, un día lo meten en un problema y todos lo quieren crucificar, ¿por qué?, pues porque cuando lo agarran lo ven alcanzable, pero él es una persona que nos ha dado muy buenos momentos, no está bien que le demos la espalda”. Salma remató el comentario diciendo “yo les preguntaría, ¿cuánto amor les hizo sentir en el alma, en algún momento de su vida?, con dos tequilas, una chica o un chico y sus canciones. ¿Cuánto amplifica el amor su voz? y ¿por cuánto tiempo lo ha hecho?, además es mexicano, hay que apoyarlo”, concluyó.