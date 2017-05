La calidad que Luis Miguel tiene como intérprete, no se la va a quitar nadie: Manzanero

Durante la conferencia de prensa, se le preguntó a Armando Manzanero, quien ha compuesto para Luis Miguel, sobre los problemas legales que enfrenta El Sol, pero el maestro Manzanero dijo que no iba a ahondar sobre Luis Miguel y Juan Gabriel, aunque sólo comentó: “Podrá tener todos los problemas que tenga, podrá tener todos los líos que se haya buscado sólo él sabe por qué, pero la calidad que tiene como intérprete no se la va a quitar nadie”. Respecto a la situación económica de Luis Miguel, Armando Manzanero se limitó a decir:

“Depende del estado que tenga, yo no creo que un señor con esa juventud, con esa fuerza económica que tiene -uno no sabe ni cuánto dinero tiene-, pueda estar en su ocaso y si está en su ocaso que me llame para que yo le programe una vida hasta sin cantar, un yate bonito, pasándola a gusto, bien, la mejor champaña, una señora que lo ame, dos o tres amigos en quién confiar y lo va a pasar maravillosamente”.