Convoca Delfina Gómez Álvarez a los mexiquenses a votar en libertad

Se reunió con vecinos de Ixtapaluca

Ixtapaluca, Estado de México.- Al convocar a los ciudadanos a “no tener miedo y votar en libertad el próximo 4 de junio”, la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México señaló:

“Día con día Morena crece y los militantes están fortalecidos porque saben que es su oportunidad de cambiar las cosas. Tenemos primer lugar en la intención del voto”.

En un encuentro con vecinos de Coatepec, reiteró: “Vamos bien, pero no nos podemos confiar, por eso es importante salir a votar y que no nos infundan miedo, porque algo que el ser humano no debe vender es su conciencia”.La candidata de Morena se refirió a diez propuestas para mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses, como el incremento en los apoyos para adultos mayores, discapacitados y madres solteras; becas para jóvenes; más recursos para el campo, así como sus proyectos de transporte masivo (RITMO) y salud (SSANO) que ofrecerá atención médica a todos los mexiquenses.

En este municipio, considerado, el segundo más inseguro, después de Ecatepec, señaló que, para atender la inseguridad, no basta con el equipamiento o la capacitación de los cuerpos policíacos, sino es necesario fortalecer los valores y el tejido social.

La maestra recordó que cuando fue diputada votó, junto con los legisladores de MORENA, en contra del gasolinazo, mientras el candidato del PRI, Alfredo del Mazo votó a favor de esta medida que afectó severamente a la población.

La candidata de Morena también recorrió colonias de San Buenaventura Cuatro Caminos y Ayotla en Ixtapaluca, uno de los 11 municipios del EDOMEX con alerta por violencia de género, donde el año pasado se registraron 9 feminicidios.