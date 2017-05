“La inteligencia del éxito”, de Anxo Pérez Rodríguez

Editorial Paidós Empresa presenta este libro que nunca antes había sido escrito, contiene 88 peldaños con 88 secretos que revolucionarán tu inteligencia del éxito

¿Qué determina el éxito? ¿Por qué unas personas obtienen más éxito que otras? ¿Por qué unos progresan en su vida personal y profesional con gran celeridad y otros no? La respuesta se encuentra ni más ni menos que en la inteligencia del éxito de cada individuo. Lo que tienes en tus manos es un libro que nunca antes había sido escrito. Contiene 88 peldaños con 88 secretos que revolucionarán tu inteligencia del éxito… en el cien por ciento de los casos. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, el autor nos dio más detalles.

-¿Cómo surge la idea de escribir este nuevo libro?

“Soy el creador de 8Belts.com y como el resultado del éxito que obtuvimos salió mi primer libro Los 88 peldaños del éxito, en España se encuentra en el número 6 de los libros más vendidos, su éxito se debe a que nunca se había escrito algo similar, son 88 micro libros dentro de uno, son 88 peldaños que yo llamo, cada uno es independiente de los otros, es como si fueran 88 libros separados en uno, mi empresa 8Belts permite aprender un idioma en 8 meses, a principio nadie nos creía porque pensaban que era demasiado bonito para ser cierto, pero vieron que era verdad, se corrió de boca boca, la empresa creció en poco tiempo, me dedico a dar conferencias por Europa, América Latina, con todo ese éxito escribí mi primer y ahora este nuevo libro La inteligencia del éxito, quería un libro que aplicase a muchas áreas”.

-Haz decidido donar parte de tus derechos de autor por la venta de este libro a los niños de la ONG EDUCO y la Fundación Sandra Ybarra ¿Por qué?

“De hecho, cuando digo parte, es una parte muy grande, acabo de hacer un donativo de 20 mil euros, no es fácil dar un donativo tan grande, pero lo hago porque creo en ello -Si el éxito no se comparte, es que no lo es- y que si la sociedad te ha dado tu éxito, una parte de él, corresponde a ella, yo pienso que somos unos privilegiados por el lugar donde estamos, la gente que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que hemos podido aprender, como nos hemos podido superar, considero correcto compartir con gente que tiene menos, es una fórmula que hace al mundo más justo”.

-Todo el éxito que has adquirido en estos años lo compartes en este libro, para que los lectores alcancen sus metas. Cuéntanos un poco.

“En el libro menciono que -ninguno de mis éxitos sirva para vanagloriarme yo, más que para inspirar a otros-, cuando uno hace las cosas por lo mismo vale, no tiene nada de malo que seas remunerado por el trabajo que hacemos, recibir premios por el esfuerzo que uno hace, nadie debería decir que no, pero deberíamos entender que eso es importante, pero es una importancia menor, la importancia mayor no es la que repercute en uno mismo, sino la que repercute en el mundo, porque nos trasciende, yo me considero muy afortunado, si a mí me hubieran contado mi vida actual hace 5 años, no lo hubiera creído, yo solamente buscaba revolucionar la enseñanza de idiomas en el mundo, cuando doy conferencias la gente me dice tu libro me ha revolucionado la vida, he conseguido emprender gracias a la inteligencia del éxito, me has transformado la vida, ese es el mayor de los privilegios y yo creo que si me siento privilegiado es porque puedo tocar la vida de muchas personas”.

–Cada peldaño es muy sencillo de entender, das ejemplos, cuentos, frases, cada peldaño te deja recapacitando, háblanos de esto.

“El éxito del libro es porque es un libro que nunca se había escrito antes, yo buscaba un libro que fuera de efecto inmediato, que puedas leerlo por la mañana y aplicarlo en la tarde, ese es el motivo por lo cual la gente lo está recomendando bastante, en México se está vendiendo mucho más que en otros sitios, yo creo que es por la mentalidad mexicana de superación, por salir delante de las penurias, yo hablo del mundo real, es muy sencillo de leer porque se simplifico, pero detrás hay horas y horas de trabajo”.

