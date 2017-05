Zepeda, “ni palero ni feligrés”

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El PRD se enojó e hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador a que demuestre “con pruebas” sus acusaciones respecto a que el sol azteca es “socio y palero del PRI en el Estado de México”.

No le gustó que el tabasqueño asegurara en un video que el candidato perredista a la gubernatura del Edomex, Juan Zepeda, esté actuando como “comparsa” del régimen y trabajando de manera coordinada con el presidente Enrique Peña Nieto para evitar que Morena gane la elección en aquella entidad.

Zepeda, afirmó el dirigente del PRD capitalino, Raúl Flores, “ni es palero del PRI ni feligrés de AMLO…”

Flores dijo que ya es momento de que López Obrador deje de insultar y lanzar acusaciones, como si tuviera la estatura moral y política para hacerlo (recordó que El Peje abrazó y defendió a Eva Cadena en Veracruz, ex candidata a la que se video-grabó recibiendo dinero).

Señaló además que el dirigente de Morena no puede asumirse como “dueño” de la verdad absoluta para dañar y perjudicar con inventos y difamaciones a Juan Zepeda, que es un “político joven que no le rinde pleitesía y no le abona votos ni dinero”.

El dirigente local perredista criticó a López Obrador al hacer “un cínico llamado a las y los militantes del PRD para que reproduzcan, mecánicamente y como acto de fe, el voto hacia su persona y ahora a su partido.

Aclaró que cuando AMLO es favorecido, todo se vale, todo se perdona, pero ser crítico y disentir de lo que dice, es traición. Raúl Flores enfocó sus baterías hacia la candidata de Morena al gobierno del Edomex, Delfina Gómez, de quien señaló “las pocas capacidades políticas, profesionales, de propuesta y resultados que tuvo como alcalde de Texcoco.

Además, le recordó al tabasqueño que a diferencia de Delfina, el perredista Juan Zepeda (ex munícipe de Nezahualcóyotl) sí ha puesto a “sudar la gota gorda” al candidato del PRI en la entidad mexiquense, demostrándole con datos duros que Alfredo del Mazo no pudo mejorar la seguridad en Huixquilucan, cuando gobernó el municipio.

Ampliar horario de alcoholímetro

Ayer, la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa propuso exhortar a la Secretaria de Gobierno y al titular de Seguridad Pública de la ciudad de México ampliar el horario del Programa “Conduce sin Alcohól”, para evitar accidentes viales.

Mediante un punto de acuerdo, la diputada Rebeca Peralta León, del PRD, solicitó que el horario se amplíe de las 5.30 horas a las 7.00 horas.

En 2015, por cierto, la diputada local del PRI, Karla Gómez, hizo lo propio y quien, en su momento, explicó que los consumidores de alcohol, algunos, no todos, esperan a que los elementos de seguridad pública retiren los puntos de verificación durante la madrugada, para salir y conducir bajo los influjos del alcohol.

La pregunta es si no harán lo mismo a las 7:00 o a las 8:00 horas, si fuera el caso.

Dia de la libertad de prensa

Por cierto, durante la sesión de la Permanente el diputado Raúl Flores hizo uso de la palabra para recordar que este 3 de mayo la ONU considera el Día Internacional de la Libertad de Prensa y que por el contexto que viven los periodistas en el país, el segundo más peligroso para ejercer el oficio, es importante que esta soberanía tenga presente esta fecha…El clamor unánime, por supuesto, debe ser ¡ya basta! de atentados a la prensa.

Oleada de privatizaciones

Morena exige al gobierno de la capital frenar la “depredadora oleada de privatizaciones”.

En una misiva dirigida al jefe de Gobierno, y que fue entregada en las oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, diputados locales, constituyentes y federales de Morena, acompañados por la dirigencia local de ese partido, exigieron detener, de inmediato, la depredadora oleada de privatizaciones del espacio público en la capital.

Al respecto, César Cravioto Romero, coordinador del grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa, advirtió que Morena siempre se ha opuesto a la privatización del espacio público, a la devastación ocasionada por ésta, como ha ocurrido, por ejemplo, en Chapultepec, en Gustavo A. Madero, en Iztacalco, en Coyoacán, en todas las delegaciones.

Advirtió que con el levantamiento, sin fin, de megaproyectos a lo largo y ancho de la ciudad, parece que se pretende expulsar a sus habitantes para que aquí sólo residan quienes tienen dinero.

Por tal motivo, llaman al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera a debatir con Morena sobre los problemas de desarrollo urbano. “Nosotros, dijo, queremos debatir para defender a la ciudadanía”.

Por su parte, sobre el tema, Martí Batres Guadarrama, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de ese partido en la Ciudad de México, apuntó que el espacio público no debe venderse a particulares. Su venta representa un colosal e inmoral atropello a los intereses de los capitalinos, afirmó.

