Dos pasos atrás

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Cienfuegos, Cuba.- La apertura de Cuba, con el nuevo capítulo histórico en su relación con los Esatods Unidos, auguraba una aceleración en los procesos de democratización (sobre todo económicos) en la isla, sin embargo se dio un paso diplomático hacia adelante y se han dado más de dos pasos hacia atrás, sobre todo con relación a la población que menos tiene.

La industria del turismo (sobre todo informal) ha crecido, generando una clase media irreal que alquila casas o hace de sus propiedades hostales por ejemplo, pero hasta el momento no hay una reglamentación clara con respecto a este u otros a.

Las libertades no llegan a la gente, no hay medios de comunicación libres, no hay libre manifestación pública de ideas y el estado se ha convertido en un ente que prohíbe en lugar de conceder, sobre todo en los temas de libertades.

Cuba necesita de una apertura real, no a medias, el gobierno del presidente Castro debe garantizar que este tránsito a las libertades sea sustancial y sostenido. Las pequeñas causas propagandísticas son cosas del pasado, de esa guerra fría que ya no existe.

Cuba da pasos atrás, los paganos son los que menos tienen, la mayoría.

