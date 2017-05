Mariana Mallol te invita una “Agüita de limón con chía”

Presentará su nuevo disco dedicado a los niños con shows en el Lunario del Auditorio Nacional, este 7 y 14 de mayo a las 11:00 y 13:00 horas, acompañada de un nuevo personaje: Lúo

Arturo Arellano

Preocupada por la estimulación temprana de los niños y la educación musical, además de los buenos valores, Mariana Mallol lleva varios años trabajando en México, principalmente haciendo música para los infantes, pero también ofreciendo talleres y cursos para las maestras responsables de la educación preescolar de los pequeños, es por ello que este año, Mariana se estrena con un nuevo disco y show en vivo titulado “Agüita de limón con chía”, mismo que ofrecerá los próximos domingos, 7 y 14 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la talentosa cantautora indicó que su disco se estrenará justamente el domingo 7 de mayo con su primera función del nuevo show en el Lunario. “Vamos a tener varias canciones nuevas, pero también de antes, para dar un show versátil, incluso presentaremos un nuevo personaje, es un búho con la psicología de un niño de 2 años, así que será muy divertido, es juguetón y simpático. En tanto, el disco contiene 13 canciones, 11 de mi autoría y otra ‘La chivita’, que es de dominio público”.

Indicó que el show “está compuesto de elementos muy cuidados para no saturar de recursos visuales el escenario, pues ya hay muchos espectáculos que dependen de ello, aquí no, aquí buscamos que todo tenga un porqué, que tenga que ver con las canciones y que las canciones mismas sean las protagonistas. No estarán los personajes anteriores, porque como dije antes estaremos presentando uno nuevo y otro que estará entre sombras”.

Agrega que “en esta oportunidad he puesto música celta, en los sonidos del disco, esto con el interés de que los niños tengan acceso a instrumentos que no están en su cotidiano. Lo mismo hay ‘Chacarera’, música afroperuana y los ritmos que siempre he manejado como el pop y hasta la cumbia”.

Los shows de Mariana Mallol se efectuarán los días 7 y 14 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional.