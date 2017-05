Apostaría que Julio César Chávez Jr. ganará la pelea: “Finito” López

La épica pelea de box será transmitida en vivo este sábado 6 de mayo por Canal 5 de Televisa, en un formato de 360 grados, a partir de las 22:30 horas

Arturo Arellano

El mundo del pugilismo tendrá la cara puesta en México cuando este sábado 6 de mayo se lleve cabo la pelea más esperada entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr., ambos descendientes de familias dedicadas al boxeo y no sólo eso, sino que sus antecesores han hecho historia en este deporte.

La épica pelea será transmitida este sábado 6 de mayo por Canal 5 de Televisa, en un formato de 360 grados, a partir de las 22:30 horas con todo el cuerpo de especialistas detallando cada segundo de la pelea, dando estadísticas y cifras de interés para el espectador; será una cobertura nacional intensa y una transmisión integral para que la gente se divierta.

En el equipo de Televisa para esta transmisión que se realizará dentro del espacio “La Tradición de Sábados de Box” están Juan Manuel Márquez, como invitado especial, Eduardo Camarena, Leonardo Riaño y Ricardo “Finito” López, quien concedió una entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN, previa a este encuentro.

“La expectativa es que será una gran batalla y que en Televisa tenemos los ingredientes perfectos para que la gente disfrute de una buena pelea, que sin duda aportará a la historia del box en México, siendo dos pugilistas mexicanos que no sólo vienen de familias dedicadas al box sino que han hecho su propia trayectoria, cosechando éxitos personales sin colgarse del apellido de nadie. Obviamente, se han ganado un lugar independientemente de su nombre”.

Refiere que de ganar la pelea cualquiera de los dos pugilistas, su futuro en este deporte es siempre incierto, “hablar a futuro en el box es difícil, no hay nada decidido, no se hacen muchos planes a largo plazo desde mi experiencia, por eso hay que hablar del presente, y hay que estar muy pendientes porque ambos tienen un estilo propio y querrán hacerlo ver en esta pelea que tanto se estaba esperando”.

Explica que en la transmisión de Televisa “hay un gran equipo de especialistas y voces nuevas, está Roberto Sosa, lo mismo Diana Vallina y Enrique Burak, es un gran equipo de cobertura en el que se combina la experiencia y la juventud. A mí me han dejado sumarme al equipo y puedo decir que se logró una producción excelente para que estén informados de todo, quienes pelean, cómo van preparados y quienes los preparan, cada ángulo es considerado en la transmisión”.

Sobre su aporte dice: “estoy para hacer un análisis certero y neutral sobre la pelea, basado en lo que he vivido, lo que vivo y siento hoy en día, pero todo de una manera unánime” y señala que si bien la balanza es bastante equilibrada en la pelea, si tuviera que apostar por alguien lo haría por Julio César Chávez Jr., es quien se encuentra con mayores posibilidades de ganar. “En una pelea de ese nivel no hay nada escrito, ni hombre pequeño, he notado que no le dan mucha ventaja a Julio Cérsar Chávez Jr., no le favorecen ni las apuestas, pero yo le veo grandes posibilidades, tiene una pegada fuerte. Además Chávez es un hombre que pega y aguanta, independientemente del apellido, se preparó a conciencia con Nacho Beristáin.

En el caso del “Canelo”, dice que “ha peleado cada vez mejor, es muy elusivo en su combate. ‘Canelo’ es un hombre que se mueve rápido y como es más chaparrito siento que va a llegar a atacar, es a lo que Chávez está esperando, pero como dije antes nada está escrito y es un deporte en el que cualquier cosa puede de pasar”.

En relación a la negativa de “Canelo” Álvarez para recibir el cinturón huichol del CMB, en caso de resultar ganador dijo: “la situación es que cada quien tiene su forma de ver las cosas, ‘Canelo’ y su equipo han tomado esta decisión y debemos respetarla, lo que entiendo es que tiene un conflicto con el Consejo Mundial de Boxeo, para nada con los artesanos mexicanos, es más bien un asunto entre él y el consejo. Lo que debemos resaltar es que esto no mermará la pasión con que se lleve a cabo la pelea”.

También recalcó que “el box es fundamental como bandera para los paisanos en Estados Unidos, que si bien están pasando momentos difíciles, este deporte es uno de los pocos que siempre les ha dado alegría. Tenemos grandes leyendas a lo largo de la historia del box y que estén naciendo nuevas siempre es bueno para que los mexicanos pasen buenos momentos”.

Explicó que a unas horas de cada pelea los boxeadores “sentimos miedo, se sienten nervios, pero todo esto se disipa por la condición físico atlética de cada uno, porque ya se lleva un estudio de la competencia del boxeador que estará enfrente, los estilos y estrategias. Sin duda, Chávez Jr. y ‘Canelo’ darán una gran batalla, están preparados para ello”.

La transmisión de este gran encuentro arrancará este sábado 6 de mayo a partir de las 22:30 por Canal 5.