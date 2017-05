Justicia pura

Punto por punto

Augusto Corro

El ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, tendrá que responder por un presunto saqueo de más de 30 mil millones de pesos.

El Congreso de Oaxaca aprobó iniciar juicio político contra el ex mandatario, que llegó al poder apoyado por el PRD-PAN.

La solicitud de enjuiciamiento al ex Ejecutivo partió del senador del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya e integrantes del Consejo Ciudadano Contra la Corrupcióln y la impunidad (CCCI).

El legislador confirmó que sí habrá juicio político contra Gabino Cué, a pesar de que ciertos diputados todavía lo protegen.

“Será el primer gobernador que irá a la cárcel en la historia moderna de Oaxaca”, dijo Robles Montoya.

Y añadió que “este paso histórico para la justicia en Oaxaca, nuestra lucha contra la corrupción no se detendrá, no es venganza, no es revancha, es justicia pura”.

“EL TRIÁNGULO ROJO”

En Puebla, las acciones de los “ordeñadores” de ductos de Pemex, también conocidos como “huachicoleros” se vuelven más cruentas.

El miércoles en la noche fueron muertos a tiros 4 soldados y uno más resultó lesionado en un enfrentamiento con los saqueadores de combustible, en el municipio de Quecholac. Tres “huachicoleros” perecieron en la refriega. Los delincuentes utilizaron a mujeres y niños como escudos por lo que el personal militar optó por retirarse del área.

Por la tarde, en la misma zona fueron localizados tres vehículos de carga que trasladaban 11 bidones con 7 mil 360 litros de combustible “ordeñado”. En la madrugada del martes, en la autopista México-Puebla, una familia fue asaltada por un grupo de delincuentes. Al oponer resistencia, un bebé de dos años fue asesinado de un balazo.

Los asaltantes se llevaron la camioneta en la que viajaban las víctimas. Extraoficialmente se informó que ese hecho podría obedecer a una venganza contra Hilario “V” y su familia, pues son originarios de Quecholac.

El vehículo que se llevaron los delincuentes es semejante al que se usa en aquella zona para transportar combustible robado.

MÁS VIOLENCIA EN TAMAULIPAS

En Tamaulipas hace ya mucho tiempo que llegó la violencia derivada de la lucha de los cárteles de la droga.

En esa entidad se desarrollaron los cárteles de la droga con las consecuencias fatales que generan su presencia. La sociedad tamaulipeca es la más afectada por la lucha de la narcodelincuencia. En estos días se vio sometida a hechos criminales.

Por ejemplo, en Reynosa, uno de los focos más violentos, se cancelaron las clases y hubo cierres en fábricas y comercios. Todo esto sucedió por la guerra entre narcos que dejó como saldo una persona muerta.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de extracción panista, es un observador más que no puede ofrecer seguridad a la sociedad tamaulipeca. ¿Nunca volverá la paz a esa entidad?

MURAT, “AVE DE TEMPESTADES”

El controvertido ex gobernador oaxaqueño, José Murat, no quiere aceptar que su ciclo en la política ya se acabó.

Que su pésima gestión al frente del gobierno en el mencionado estado fue un fraude total. Aquella entidad no pudo superar la pobreza.

Aunque Murat sí obtuvo resultados fructíferos. Reportajes del diario “The New York Times” lo presentaron como un hombre rico con departamentos propios en zonas exclusivas de EU.

Ante ese señalamiento el ex Ejecutivo se alejó de la política para regresar con mayor ímpetu. Logró que su hijo Alejandro Murat sea ahora el gobernador de Oaxaca.

El ex mandatario hace algunos meses se quiso pasar de listo y empezó a promoverse como futuro líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), uno de los pilares del PRI.

Sus superiores lo pararon en seco. Y la dirigencia cenopista se la dieron al tricolor Ramón Fernández, al parecer un militante con mayores influencias. Murat fue enviado a encabezar la Fundación Colosio, es decir, a desempeñar una función decorativa.

Todo viene a cuento, porque Murat ahora se dice asesor del líder del PRI, el flotillero, Enrique Ochoa Reza, y por todos lados presume su relación política.

El PRI se encuentra a la baja, como partido político. Sus gobernadores saqueadores del erario lo tienen en la lona.

Sólo Ochoa Reza defiende a su partido con discursos contradictorios en los que dice atacar a los corruptos, pero en la práctica, su comportamiento es al revés.

Murat no le dará buenos consejos para enderezar la nave priísta. Como “ave de tempestades”, únicamente le dará más problemas. Allá ellos.

Feliz fin de semana.

