Ultimátum a gobernadores

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El presidente Enrique Peña Nieto responsabilizó a través de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a senadores y diputados federales de haber congelado durante ya casi 3 años sus iniciativas de Ley Interior y de Mando Único, lo que le obliga a tomar decisiones extremas ante el crecimiento de la violencia y la criminalidad en el país.

De entrada, Osorio Chong les dio un ultimátum a los 32 gobernadores a nombre del gobierno de la República, es decir de Peña Nieto:

– O inician de inmediato la creación de cuerpos policiacos especializados y altamente profesionales, con la aplicación de estrictos controles de confianza, o ya no se les dará asistencia militar para contener y combatir a la delincuencia organizada en sus estados.

– De igual forma se hará público qué gobernadores o alcaldes se niegan a enfrentar su responsabilidad en la construcción de estas policías que son las que requiere el país para que los militares puedan regresar a sus cuarteles.

Osorio Chon, con la obvia aprobación de su jefe, escogió el programa de Ciro Gómez Leyva para dar a conocer todo esto.

Ahí Osorio recordó que anteayer, durante la reunión de la Conago en Morelos, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que se ha reavivado la criminalidad en México a niveles de años anteriores… luego de que en los 3 años anteriores hubo una importante disminución de todos los delitos…

Osorio explicó que en ese repunte delincuencial y de la inseguridad hay 2 causas inocultables:

– Uno: que la desarticulación de los grupos delictivos por la captura o abatimiento de sus líderes junto a una debilidad de instituciones locales ha derivado en la lucha entre los grupos de delincuentes…

– Y, dos: que la falta de respuesta por parte del Congreso, que no ha legislado lo que se requiere… deja sin respaldo a las Fuerzas Armadas y al gobierno federal para responder institucionalmente a este contexto.

“Hay 3 temas fundamentales que no ha tramitado el Congreso: la Ley de Seguridad Interior, la reforma de modelo policial y las reformas al sistema penal acusatorio… Este sistema fue aprobado en el 2008, pero requiere ajustes, adecuaciones…”

Osorio admitió que diputados y senadores hablan mucho, pero hacen poco.

“Ellos no tienen prisa”, dijo con evidente ironía.

Y dio datos:

“En el país hay 2 mil 450 municipios, y sólo 1,800 corporaciones policiacas, es decir, ni siquiera hay policías en todos los municipios.

“De las 1,800 corporaciones existentes, aproximadamente 900 tienen menos de 20 policías, el promedio es de 12 policías, y en su mayoría las policías no están profesionalizadas, no tienen controles de confianza…

“Y no podemos seguir así”.

Sin Ley de Seguridad Interior, ni Mando Único, el gobierno federal no pude seguir exponiendo a las Fuerzas Armadas a operativos sin marco legal.

“Hace ya dos años y medio que el Presidente envió su iniciativa y nada se ha resuelto… y el periodo legislativo que viene, es preelectoral, y luego las elecciones federales y luego el cambio de gobierno.

“Ayer nos reunimos con los gobernadores y les pedimos escuchar al Gabinete de Seguridad… y les dijimos: no podemos estar en la parálisis, si no se legisla, no podemos quedarnos sin hacer nada… ya vimos que la Ley Interior no va a caminar.

“Y aquí está el diagnóstico: y les presentamos la situación estado por estado cómo está su policía estatal… tienen tantos policías, el promedio es éste, no están capacitados, no están evaluados, se tiene que hacer esto, ¿y pasó?… nos pidieron la renovación de un Convenio para que las fuerzas armadas sigan en sus estados… Y lo vamos a firmar… pero con el compromiso de la formación de instituciones, nos quedamos pero siempre y cuando haya formación de policías estatales y municipales profesionales, confiables como requiere el país”.

¿Y si no hay formación de estas policías… no se renovará el Convenio?, preguntó Ciro.

“No, y no es un acto de irresponsabilidad… Si desde el ámbito federal les damos todo el apoyo y todo el respaldo, tienen que asumir su propia responsabilidad. Ahí está el diagnóstico de cada estado… firmamos el Convenio para que continúen ahí las Fuerzas Federales, pero si hay compromiso de cada una de las entidades”, respondió.

¿Y si hay un estado en emergencia no va a ir el Ejército ni la Marina o la Policía Federal?, repreguntó el conductor.

“… vamos a hacer pública su realidad, que la sociedad diga y vea quién está cumpliendo, y quién no, tanto en el ámbito federal y el estatal y municipal. Vamos a apoyar… pero se va a hacer público en qué circunstancia está la policía estatal y las policías municipales de cada entidad… vamos a hacer público quiénes sí asumen su responsabilidad y quiénes no… vamos a decir… esto le toca a la Federación y esto le toca a ustedes…”

– Va a ser un escándalo político, ¿no?.

“… ya no podemos seguir entre que diputados y senadores no legislan, porque politizan los temas, y por el otro ni estados ni municipios quieren aplicar recursos en seguridad por cuestiones meramente políticas… llevamos dos años y medio así. Entonces vamos a decir quiénes no están haciendo lo que les corresponde.

“Si me preguntas, de 2,450 municipios sólo 50 podrían hacerse cargo de su responsabilidad de seguridad, el resto no… de 2 mil 450 municipios, sólo 50 estarían capacitadas para cumplir con las tareas de seguridad en sus municipios”, subrayó.

“Si tenemos esta realidad, si no se legisla, pues no podemos seguir con los brazos cruzados… tiene que haber un compromiso con tiempos para que las Fuerzas Armadas puedan seguir en cada una de sus entidades.

“¿Cuáles tiempos?, los de la formación de policías, e instituciones, con evaluaciones, con todo lo que requiere una profesionalización seria de corporaciones de seguridad”.

– ¿Esto incluye a gobiernos de estados donde hoy no hay presencia de Fuerzas?

“No se excluye a ninguno… hay convenios listos para todos, y en cada convenio se dice que tienen que cumplir con la responsabilidad de formar nuevas instituciones policiales…”

– ¿Todo va a ser público?.

“Sí claro… no vamos a esconder nada… tenemos un problema, y las entidades deben saber que no tienen las capacidades suficientes y se tienen que comprometer a hacerlo, los que van llegando, como gobernadores, y los que llevan más tiempo. No importa, ahí está el diagnóstico.

“Más allá del escándalo, lo que queremos es el compromiso. No se trata de echar culpas sino de presentar un problema… decir: así está el problema, pues vamos a asumirlo y vamos a resolverlo”.

Osorio indico que el convenio de los gobernadores será con la secretaría de Gobernación como representante legal del Gobierno Federal.

¿Y que pasará con su candidatura presidencial?, preguntó Ciro.

Nada, dijo Osorio. Y aclaró que no renunciará a fines de este año ni se desentenderá de seguir adelante con esta decisión del, presidente Enrique Peña Nieto, por más que él quedará atrapado en medio de los conflictos que esta decisión vaya a crear con los gobernadores.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa