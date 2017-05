“Diabvlvs in Opera” fue un infierno magistral

Mägo de Oz ofreció un espectacular concierto sinfónico ante 18 mil fans en la Arena Ciudad de México

Arturo Arellano

Desde “Gaia”, pasando por “Finisterra”, “Hechizos, pócimas y brujerías”, hasta llegar al “Circo Ilussia” y por supuesto la “Fiesta Pagana”, ese fue el recorrido de la banda española Mägo de Oz, en su presentación de este fin de semana en la Arena Ciudad de México, donde lograron convocar a 18 mil almas, para presenciar su concierto “Diabvlvs in Opera”, un concepto en el que interpretaron algunos de sus más icónicos temas con arreglos sinfónicos, en compañía de la Orquesta Sinfónica de México y un grupo Coral impresionante, haciendo de este evento uno que quedará para la posteridad, pues lo han documentado para lanzarlo posteriormente en Cd/Dvd.

La entrada al infierno abrió sus puertas a partir de las 21:15 horas, cuando un escenario enmarcado por un fantástico arte de almas y protegido el príncipe de las tinieblas, recibió a la banda compuesta por Txus di Fellatio, Carlos Prieto ‘Moha’, Juan Carlos Marín ‘Carlitos’, Frank, Patricia Tapia, José Manuel Pizarro, Javi Díez, MorphWiz, Fernando y Javier Domínguez “Zeta”, quienes interpretarían un repertorio de más de dos horas, arrancando con todo con temas como “La costa del silencio”, “Diabulus in música”, “La Cruz de Santiago” entre otras.

Las18 mil almas presentes le pusieron un toque extraordinario al concierto, pues desde el primer momento no pararon de gritar, cantar y entregarse a la banda, como lo hizo notar Zeta “México muchas gracias, ¿Cuánto aman ustedes a Mago de Oz?”, preguntó a lo que la gente respondió con un alarido tremendo, fue entonces que Zeta agradeció diciendo “¿Saben cuánto amamos nosotros a este país?… queremos morirnos aquí”, interpretaron entonces “Morirme en ti”, “Siempre” y “El atrapa sueños”.

Para entonces ya se había podido concluir que la Orquesta Sinfónica de México realizó un trabajo extraordinario con los arreglos de cada tema, ya que si bien, las canciones de la banda tienen esta peculiaridad sonora en muchos de sus temas, ellos se encargaron de recalcar la virtud de cada elemento de la orquesta, hasta hacerla protagonista en el escenario, todo en su lugar, vientos, percusiones, metales, cuerdas, haciendo de cada canción una obra magistral. Qué decir del coro, que sostenía la voz de Zeta en cada nota, sin embargo hubo un coro que supero los decibeles incluso del mismo cantante, el coro compuesto por las 18 mil personas en el recinto.

Una de las sorpresas que enloqueció al público, fue la presencia de Leo Jiménez en el escenario, quien apareció para interpretar junto a Mägo de Oz, “La Cantata del Diablo”, una ópera rock de su disco “Gaia II: La Voz Dormida”, que pocas veces cantan en vivo, pues son 21 minutos de revolución sonora y lírica, un grito de inconformidad ante la catástrofe de injusticias que ha permitido la Iglesia Católica, no obstante el tema tiene la virtud de no ser un panfleto ordinario y corriente, sino una obra maestra, que de una manera contundente hace vibrar las conciencias, reflexionar e inspirar a la búsqueda de la justicia. Una verdadera joya musical que voló cabezas, para terminar con el “Padre Nuestro”, recitado por toda la Arena Ciudad de México al unísono, pero no la oración convencional, sino una en la que se exige paz, justicia y un mundo más empático, lo mismo un Dios que inspire a ello.

Lo anterior sirvió para la salida en falso de la banda, que evidentemente regresó para interpretar, algunos temas extra, siendo “Fiesta pagana”, el gran broche de oro, en el que hubo pirotecnia, luces, fuego y todo lo que adorno cada canción durante el concierto, en el que hubo, ángeles, demonios, payasos, catrinas y por supuesto el tremendo rock de la mejor banda de Heavy en habla hispana, Mägo de Oz.