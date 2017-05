Todo listo para segundo debate público de este martes

José Luis Montañez Aguilar

Todo se encuentra listo para que este martes 9 de mayo se lleve a cabo el segundo debate público, organizado por el IEEM, a fin de que los candidatos/as que contienden por la elección para gubernatura 2017-2023, expongan ante la ciudadanía sus planteamientos acerca de la economía y el empleo, desarrollo sustentable, así como salud y educación.

El debate tendrá lugar en la Sala de Sesiones del Consejo General del IEEM, el cual será moderado por Rina Mussali Galante, quien ha coordinado y conducido más de 450 programas para la televisión pública como es el Canal del Congreso y el Canal Iberoamericano; ha liderado la serie “2012-2017: Elecciones en el Mundo” con 65 mesas de análisis de los cinco continentes; además, en esta materia ha presenciado elecciones en EU en 2012 y 2016; Alemania en 2013; y las elecciones al Parlamento Europeo en 2014.

El segundo debate público, organizado por el IEEM, tendrá una duración de 90 minutos y se desarrollará bajo un formato que da condiciones de equidad, mismo que será transmitido a través del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense (por televisión en señal abierta 34.1, SKY 154, Izzi 134, Totalplay 146, Megacable 134, Cablecom 145 y por Internet en la dirección radioytvmexiquense.mx y por radio en XEGEM 1600 AM Valle de Toluca; XETUL 1080 AM Valle de México; XHGEM 91.7 FM Metepec; ZHZUM 88.5 FM Zumpango; XHMEC 91.7 Amecameca; XHVAL 104.5 FM Valle de Bravo, y las repetidoras XETEJ 125 AM Tejupilco y XHATL 105,5 FM Atlacomulco y también en la página electrónica y redes sociales del IEEM: www.ieem.org.mx, Facebook Live, Youtube y Twitter @IEEM_MX.

Aunado a ello, para ampliar la cobertura, la señal estará disponible para los medios de comunicación que deseen realizar la transmisión, con la idea de acercar a la ciudadanía mexiquense elementos que le permitan comparar, analizar y decidir, de manera libre e informada, la dirección que el ejercicio de su derecho al sufragio tomará al emitir su voto.

El debate es un espacio en el que las distintas expresiones que participan en el proceso electoral 2016-2017, podrán exponer sus propuestas ante el electorado mexiquense, con lo cual se fortalece a nuestro sistema democrático.

