¿No qué no?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Y, como suele ocurrirle al Peje, de repente todo cambió.

El caso es que Andrés Manuel López Obrador echó de nuevo a la basura su discurso del “fuchi, contigo ni a la esquina”, para lanzar un ultimátum a las dirigencias y militantes del PRD, PT y MC de, o se suman y declinan a ahora mismo a favor de “mis” candidatos en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, o para el 2018 ya no habrá oportunidad.

Sin cambiar lenguaje ni actitud, durante los últimos 3 días, y desde Compostela, Nayarit, a Cuernavaca pasando por Naucalpan, aprovechó mítines y concentraciones para intentar cercar y obligar a Alejandra Barrales, Alberto Anaya y Dante Delgado, líderes respectivos de PRD, PT y MC, a dar una respuesta.

A ellos les preguntó:

“¿Están con el pueblo o con la mafia del poder?”

Para luego ordenarles…

“El PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo deben sumarse ya !!!… a la campaña de Delfina Gómez…”

Y, al grito de, “¡ahora”!, AMLO les exigió definirse y sumarse a los candidatos de Morena, porque “después ya no: no es ninguna amenaza, ni siquiera que se vea como una advertencia (pero que digan) están con el pueblo o con la mafia del poder, así de claro”, subrayó.

Ya en el llamado de ayer desde Cuernavaca, pasó de los dirigentes a los militantes de todos esos partidos. A ellos les dijo: “vénganse… son bienvenidos, los queremos los necesitamos, somos hermanos, somos mexicanos…”

A los suyos interrogó en la Plaza de Armas de Cuernavaca: “a ustedes les pregunto ¿creen que es ahora o es después?”

“¡Ahoraaaa!” gritaron todos…

“¡Ahora!… no es de que pasan las elecciones en el Estado de México y luego hablamos, ¡Ya no! Estamos abiertos al diálogo, pero es ahora, cuando se necesita el diálogo.

“Quiero ver a los dirigentes del PRD, del MC y del PT convocando a los medios de comunicación para informar que se unen a este movimiento y que se va a apoyar a la maestra Delfina… no es ninguna amenaza, ni siquiera que se entienda como una advertencia. Es hablar claro: están con el pueblo o con la mafia del poder “, insistió.

El viernes y sábado había comenzado con su llamado: “si los líderes de esos partidos deciden que van a seguir haciéndole el juego a (Enrique) Peña Nieto, van a seguir de paleros del régimen corrupto, ¡allá ellos!”.

Este nuevo juego lo inició en Compostela, durante un acto con su candidato Miguel Ángel Navarro.

Ahí soltó: “si hay cariño (de PRD, PT y MC) que ya empiecen a manifestarse.

“(Porque) si no hay unidad ahora en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit en Veracruz, si no hay (declinación) ahora… en 2018, pues vamos solos, Morena va a ir solo…

“No, si quieren la unidad para 2018, que ya se deslinden del PRI, se deslinden de (Enrique) Peña Nieto en el Estado de México”, insistió

Presienten el fracaso

En este punto vale la pena señalar que con su cambio de discurso y posición, AMLO sólo está retomando lo que ya Delfina Gómez, su candidata al gobierno del Estado de México, había iniciado el lunes primero de este mes.

Ese día la candidata de AMLO convocó a Juan Zepeda, candidato del PRD, a declinar en su favor.

Delfina le dijo a Juan que ella era la de mejor posición en las encuestas y que su declinación ayudaría a sacar al PRI del gobierno mexiquense.

Socarrón, Zepeda (a quien las encuestas ya dan hasta un 15% de preferencias electorales) le respondió que justamente por eso ella debería declinar en favor de él.

Para no pocos la convocatoria de Delfina dejó en claro que a menos de un mes de las elecciones del 4 de junio, la morenista había entendido que los votos que obtendrá Zepeda serán los que le falten a ella para ganar.

Por la dinámica informativa el tema se fue olvidando, hasta que López Obrador lo retomó durante el fin de semana.

Y cobró fuerza cuando quien pidió declinar fue López Obrador.

La respuesta inmediata la dio Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, quien se fue al fondo del asunto.

“No es un asunto de declinar, no tenemos una sola razón para hacerlo.

“Debemos, como izquierda, ir a la construcción de un proyecto y dependiendo de eso ver quién lo puede encabezar…”

Barrales subrayó que con los votos que obtenga, el PRD será el partido que defina quién llega o no a la Presidencia de la República.

Es decir: si AMLO no va a la alianza, y si no le baja a su soberbia, se va a quedar otra vez fuera de Palacio Nacional y de Los Pinos. Así de simple.

“… no quepa la menor duda, vamos a ser el partido que decidirá 2018, no es un asunto de simpatías, es un asunto matemático, el PRD va a jugar un papel decisivo, vamos a ser el partido que defina, no solamente quién pueda ganar o perder la Presidencia”, indicó Barrales.

Y AMLO, al pedirles que se sumen, que declinen, lo está confirmando.

Ochoa Reza, le tunde

A las decenas de memes y videos con que lo exhiben y se burlan de él con base en las pillerías de Eva Cadena y los moches de Delfina, Andrés Manuel López Obrador debe sumarle el golpeteo permanente que le atiza un día sí y el otro también el líder nacional del PRI, el doctor Enrique Ochoa Reza.

Parodiando las siglas de Morena, el dirigente tricolor afirma que AMLO encabeza el Movimiento de Recaudación Nacional.

A eso le agregó durante los actos electorales del fin de semana la afirmación de que López Obrador tiene nada más y nada menos que “las mismas propuestas que utilizó Hugo Chávez para llegar al poder en Venezuela”.

Como Hugo Chávez, AMLO habla de combatir la corrupción, de defender los intereses nacionales, el bienestar del pueblo, etc, etc… afirma Ochoa Reza.

“La ruta del populismo ya se ha trazado en otros países de América Latina, como Venezuela, y los resultados han sido lamentables”, indicó.

“Y lo que se ha acabado en Venezuela, es la comida, la paz social y la solidez democrática. Lo que se ha creado es una división entre el pueblo venezolano”, subrayó.

Recimiento inusitado

Guillermo Isaac Castro López, presidente entrante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la zona noroeste del Estado de México afirmó que el reingreso de migrantes mexicanos de EU, ha provocado un aumento de la demanda de vivienda de interés social en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl que a su vez ha incidido en un aumento de entre el 15 y 20% de los precios.

Así, de los nuevos créditos para la adquisición de vivienda, el Estado de México capta el 40 por ciento y el 20 por ciento de lo que es en construcción, comentó.

Apoyo a microempresas

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong inauguró el fin de la semana la Quinta Expo de los Pueblos Indígenas que busca impulsar la microempresa indígena.

Acompañado por la también hidalguense Nuvia Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el titular de Gobernación convivió con los 167 expositores, representantes de 24 estados, que comprenden desde la producción de alimentos, muebles, joyería, textiles, maderas talladas, laqueadas e incrustadas con filigrana de oro y plata; café, mezcal y otras bebidas entre otros productos.

