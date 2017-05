Samo será Eterno en el Lunario

El cantante se estrena con Universal Music, lanza disco con el que dará show el próximo 25 de mayo

Arturo Arellano

De la mano de su nueva casa disquera Universal Music, Samo lanza su nuevo material discográfico “Eterno”, con el que pretende justamente permanecer en la memoria de sus fans con su música.

El disco contiene también un dueto con Alejandra Guzmán en el tema “Te juro”, que es posible canten en vivo juntos durante la presentación de Samo en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 25 de mayo.

Samo platicó en conferencia de prensa “es un disco muy personal, cada canción es una parte de mi vida. Por eso hay de todo, baladas con las que la gente me conoce, pero también unas que reflejan esa parte de mí que pocas veces muestro, esa parte más fiestera, más de antro, en las que hay un ritmo para bailar, pero letras que siguen siendo románticas”.

Siendo que en los inicios de su carrera Samo trabajó como corista de diferentes artistas, reconoce una gran emoción al tener ahora en su disco un dueto con Alejandra Guzmán.

“Ella fue una de las primeras en darme la oportunidad de subirme a un escenario como parte de sus coros y la primera en prestarme su escenario completo, a su público para poder mostrarme como artista. El hecho de que ahora está a dueto conmigo en una canción me llena de orgullo porque puedo recordar y notar mi crecimiento”.

Explica que “todo se dio porque nos encontramos en un viaje, volamos juntos y la charla fue tan amena que no sentimos las horas de vuelo. Ahí salió el comentario de grabar juntos, le tomé la palabra y le mandé la canción, la escuchó y le gustó tanto que no pasó mucho tiempo para que me marcara y me dijera que ‘Está perfecta la canción, no puedo dejar de escucharla y cantarla, no me la saco de la cabeza’, así que muy pronto ya estábamos en el estudio grabando”.

En cuanto a la eternidad refiere que “lo que es eterno es la música, el arte, la huella que dejas en el mundo, porque evidentemente todos nos vamos a morir. Pero si logras dejar algo que perdure ya la hiciste, es algo que todos los que nos dedicamos”. Sobre el show íntimo en el Lunario dice que “pensé que fuera así porque quiero tener a la gente cerca, escuchar lo que dicen, ver sus reacciones con cada canción. Ya después hay tiempo para hacer shows más grandes pero en este Lunario quiero algo íntimo. Aún no sé si Alejandra pueda acompañarme ese día con el dueto, pero sea ahí o en otra parte seguramente contaremos la canción juntos más de una vez en vivo”.

El disco “Eterno” salió a la venta el pasado 5 de mayo en todos los formatos, mientras que el show para contarlo en vivo será el 26 del mismo mes en el Lunario del Auditorio Nacional.