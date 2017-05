Da a mamá el mejor regalo: un libro

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“El secreto del solsticio de verano”, de Christine Kabus

Ediciones B

Un misterioso secreto ensombrece para siempre el destino de dos familias

Noruega, 1895. Cuando Clara, una joven alemana, sigue a su marido hasta Roros, una pequeña ciudad minera, le aguarda una desagradable sorpresa. La madre de Olaf no disimula que hubiera preferido otra nuera. Así que Clara deberá recorrer un arduo camino antes de sentirse como en su casa en el extranjero. Entretanto, descubrirá un secreto que ensombrece el destino de dos familias desde hace décadas y que imprime un nuevo giro a su vida, y a la de otros.

“Quédate siempre a mi lado”, de Victoria Magno

Vergara

De la exitosa serie de la familia Collinwood

En esta ocasión, nos narra la historia de William, un apuesto joven que ha vivido siempre bajo la sombra de sus hermanos mayores, incluso en el amor. Durante años, Lily ha estado enamorada de él, pero para cuando Will se da cuenta del amor que le profesa, es demasiado tarde. Lily se ha ido. Sin embargo, ella tiene una vida secreta de la que no puede escapar. ¿Podrán tener ellos un final feliz o tendrá que conformarse Will con vivir a la sombra de su familia por siempre?

“El año en que te conocí”, de Cecelia Ahern

Ediciones B

Una historia que te hará reír, llorar y celebrar la vida

Jasmine tiene dos pasiones: su hermana y su trabajo. Cuando la despiden, se da cuenta de que ha perdido el rumbo de su vida. Durante las noches de insomnio, se entretiene observando a través de su ventana las escenas que monta su vecino, Matt. Este, un locutor de radio, también se ha visto forzado a dejar de trabajar después de que una de sus entrevistas terminara en escándalo…

Jasmine tiene muchas razones para detestar a Matt, y el sentimiento parece ser mutuo. Una Nochevieja, sus caminos coinciden. Y a medida que avanza el nuevo año, una amistad inesperada empieza a florecer…

