¿De verdad se la creyó Castañeda?

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Comentábamos hace unos días que los electores quieren políticos o personajes serios que le pongan ese toque a sus intenciones de competir por un cargo de elección popular.

El más claro ejemplo del porqué lo da un personaje de la vida actual, que es visto como vanidoso, ególatra, soberbio e inteligente, según algunos conceptos que tratan de definir la personalidad de Jorge G. Castañeda Gutman, quien en un alarde de los que acostumbra anunció que se retira de la contienda presidencial.

Lo curioso de esto, es que la tercera ocasión en que hace lo mismo, por lo que nadie lo considera serio en ese aspecto, ni tampoco nunca ha conseguido penetrar en el ánimo electoral.

Castañeda Gutman es bueno para la promoción personal, aunque en sus aspiraciones presidenciales solamente cree él, ya que no permea en las encuestas, aunque se autonombra el creador de las candidaturas independientes. Es cierto que en parte tiene razón, pero de ahí a ser el “padre” de esta figura hay mucha distancia, pero él abonó a favor de ellas, con la idea de ser el primer presidente surgido de esa figura.

Compite con Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas como el aspirante con más intentos, aunque los dos perredistas sí consiguieron ser candidatos y Castañeda Gutman queda atorado a medio camino.

Su primer intento fue en 2006, aunque no existía dicha figura, pero buscó ser candidato de uno de los nuevos partidos. Para 2012 tampoco pudo competir, porque no estaban listos los procedimientos de los candidatos independientes y ahora que ya están regulados, buscó la oportunidad y confirmó que sus posibilidades eran escasas.

Jorge G. Castañeda es dinámico y encuentra los resquicios por los cuales poder expresar sus inquietudes políticas y está catalogado como uno de los principales analistas, articulista, conferencista y opinador sobre temas varios.

Pero todo lo que su cultura, inteligencia y preparación le proporciona para estar siempre en los primeros niveles de la vida pública nacional, la naturaleza lo privó de carisma, por lo que en general su presencia no logra llegar hasta el electorado.

Es cierto que en el medio universitario es un conferencista exitoso, pero su lenguaje no logra el mismo impacto entre los ciudadanos de a pie.

Pero resulta ser que Castañeda Gutman sentía que tenía posibilidad de ser candidato presidencial independiente, ya que traía 14 años de campaña e intentos de serlo, pero reaccionó y se dio cuenta que, simplemente, nadie lo tomaba en cuenta para esa posibilidad y prefirió renunciar a algo que nunca fue, un prospecto a la candidatura presidencial independiente.

Ahora, con la gran sensibilidad traerá sus activos a la campaña de Armando Ríos Piter, quien anunció su intención de una candidatura presidencial independiente desde el momento mismo en que renunció a su militancia perredista y a la fracción de ese partido en el Senado de la República.

Insistimos en la preparación e inteligencia de Castañeda Gutman, que podrían servirle para la elaboración de su programa de gobierno y oferta electoral, aunque habría que ver sin son más o menos los negativos que los positivos que puede aportar y si su natural protagonismo le podrían quitar reflectores a la candidatura del llamado “Jaguar”.

Y es que de la baraja de nombres que se mencionan como prospectos para la eventual candidatura independiente, por promoción propia, Ríos Piter le parece a Castañeda Gutman el que mayor preparación tiene, tanto en lo académico, como político y social.

Se conocen desde hace tiempo y no tiene dudas sobre su preparación en todos los terrenos, ya que Ríos Piter ha sido diputado federal y senador, además de aspirante al gobierno de Guerrero.

Los otros personajes que se manejan en la imaginaria de candidato presidencial independiente no lograron convencer al ex secretario de Relaciones Exteriores, para conseguir su apoyo.

Ahora, Jorge G. Castañeda concentrará todo su espíritu político en convencer a un difícil y veleidoso electorado de que la candidatura presidencial independiente es la mejor ruta para que el país avance en la modernidad y de que Armando Ríos Piter representa ese tipo de personajes que pudiera lograrlo.

Claro que Ríos Piter tendrá antes que rebasar a una serie de personajes que vienen trabajando sus propias candidaturas, aunque ninguno permee entre la ciudadanía.

Es cierto que falta mucho trecho por recorrer antes de que se inicien las campañas de recolección de firmas para conocer quien lograr competir con esa figura, pero también lo es que existen muchos acelerados que ya trabajan en eso.

La semana pasada mencionábamos que varios de ellos llevan meses trabajando en el proyecto, sin que logren avanzar en su propósito.

La lista es amplia y en ella se incluyen el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”; el ingeniero Pedro Ferriz de Con, ex conductor de noticias; Álvarez Icaza, defensor de Derechos Humanos; Gerardo Fernández Noroña, ex diputado federal y el ya mencionado Ríos Piter, con la sensible baja de Jorge G. Castañeda Gutman de ese privilegiado grupo.

Claro faltan de anotarse algunos otros que han dejado ver esa posibilidad, pero que todavía mantienen la mano abajo.

SEGUNDO DEBATE

Con las armas de la descalificación listas para denostar al adversario, los candidatos al gobierno del Estado de México se muestran dispuestos a encarar el segundo y último debate con rumbo a la elección del próximo 4 de junio.

Los momios siguen marcando como favoritos al priísta Alfredo del Mazo y a la morena Delfina Gómez, aunque habrá que ver su comportamiento en el debate.

