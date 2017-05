Ríos Píter: frente colectivo para ganar Presidencia y Congreso

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Renovado por la victoria de Emmanuel Macron en Francia y por la declinación de Jorge Castañeda en su favor, el senador independiente Armando Ríos Píter considera que en año y 3 semanas que faltan para la elección de 2018, puede construir un Frente Colectivo con el que puedan alcanzar no sólo la Presidencia de la República, sino las mayorías en diputados y senadores que le garanticen impulsar las reformas y cambios que requiere urgentemente México.

Entrevistado en “La Agenda de Carlos Ramírez y Roberto Vizcaíno”, que se transmite de lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas por la 1530 de AM, el experredista advierte que la profunda crisis que vive el país surge de la ausencia de un país que tenga reglas y justicia igual para todos; que sigue manteniendo un sistema presidencialista donde todo depende de la voluntad de un solo hombre y de que a falta de contrapesos de poder que obliguen a los gobernadores a regirse por un sistema de rendición de cuentas, estos se han convertido en virreyes corruptos, que sólo van por el dinero en vez de ir por el bienestar de su población.

De su ex compañero de partido Andrés Manuel López Obrador, presumible puntero en la contienda presidencial, indica que es más de lo mismo, de una propuesta construida hace 20 años donde sólo él es la solución, para una sociedad de 120 millones de mexicanos que hoy preferentemente se comunican a través de las nuevas tecnologías como el whatsapp.

Una nueva forma de comunicarse y de construir comunidades y grupos colectivos, que ya no acepta personalismos autoritarios y que sobre todo busca acuerdos colectivos verdaderamente democráticos, afirmó.

El senador Ríos Píter, quien es uno de los candidatos independientes que buscarán la Presidencia de México en el 2018, coincide con Jorge Castañeda en que se debe buscar que un solo independiente sea el que contienda en esa elección.

“El compromiso es trabajar en una visión colectiva, a través de una política diferente, fresca, ajena a egos; entender que de lo que se trata es de lograr un movimiento independiente que no tiene nada que ver con soluciones a través de una varita mágica…

“Hay que ir tendiendo puentes y construyendo acuerdos con muchos actores, dentro de una visión colectiva, sin nada de personalismos del pasado… y creo que es ahí donde Macron acaba de demostrar que es posible lograr el cambio a tan sólo un año de distancia, que ya ganó ayer…”

Indicó que la muestra de cuál es el reto mayor para él como candidato presidencial independiente, está hoy a la vista de todos en las elecciones de Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz.

Ahí se están gastando, dijo, 25 mil millones de pesos sólo para saber quien se queda con el poder. Sin presentar proyecto real alguno de cambio.

“Es sólo una forma de acceder al poder para acceder a los acuerdos con los compadres, para tener contratos de obras públicas, venta de medicinas o peor, para llegar a donde se logran los acuerdos con el crimen organizado…

“Si la sociedad en este momento, a un año de la elección presidencial, se da cuenta que ese esquema es la locura que hoy nos tiene instalados en una forma erosiva, degradada de hacer política, pues encontrará que es precisamente el contexto en que en un año, puede estar dándole la victoria a un candidato independiente… y yo aspiro a ser ese candidato”, precisó.

Indicó que, como Macron en Francia, el reto aquí es monumental.

Se tiene que generar un movimiento que de entrada logre juntar las firmas que se requieren para la inscripción como candidato presidencial independiente.

Y luego ir a una batalla donde estarán los partidos con toneladas de dinero.

Dice que el surgimiento de muchos movimientos a favor de un cambio y que presentan propuestas distintas, como el del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o el de intelectuales de Mauricio Merino, o el de Jorge Castañeda quien ha declinado a favor suyo, forman “una energía social que no habíamos tenido antes… y eso es extraordinario, muy positivo…

“Obviamente plantea un reto político mayúsculo, pero que es perfectamente posible lograr si se entiende que hoy la posibilidad de hacer política de cercanía con la sociedad , política diferente, política que piense fuera de la caja y sobre todo de acuerdos transparentes es donde está la oportunidad de tener muchos más brazos de contacto con la gente.

“Si nos logramos poner de acuerdo tendremos una plataforma 10 veces más robusta que la que tiene cualquier partido político…

“Es sin duda una sensación de frescura que hace mucho tiempo no veíamos en la política mexicana… no es un reto menor, pero es justamente el área de oportunidad que se tiene en el movimiento independiente…”, indica

Insiste en señalar que la construcción de este frente, requiere de entender que esto se trata de una visión que va por encima de los egos personales.

“Me parece que la mejor condición que puede tener un país como México para despertar, es esa energía y esa vibración que nos permita acceder a un momento colectivo distinto al de los viejos personalismos, a los contextos mesiánicos que hoy ya no resuelven nada”.

Comenta que ya ha tenido acercamientos y conversaciones con varios de los aspirantes independientes como Álvarez Icaza, Pedro Ferríz y con otros que tienen proyectos similares como el ingenero Cuauhtémoc Cárdenas y Juan Ramón de la Fuente…

“A mí me parece que hay una coincidencia entre todos ellos que tiene que ver con la justicia y con la seguridad…

“Somos un país que no tiene un estado de Derecho consolidado, que de hecho tiene un estado de Derecho frágil, tronado, ¿a qué me refiero?, a que las reglas no son iguales para todos…

“Necesitamos un país donde las reglas sean iguales para todos, donde sea posible, independientemente del origen social, de la condición socioeconómica, que las reglas se apliquen de igual manera para todos; necesitamos un país donde la discriminación terrible que sigue existiendo, se elimine…

“Debemos tener una política de empatía que nos permita ponernos en los zapatos de los otros, no podemos seguir siendo un país que mate a sus mujeres Hay que reconocer las cosas tal cual…

“Entonces yo diría: el reto es tener un país con seguridad y justicia, un país con armonía y que genere riqueza…”, subrayó.

Por eso propondrá un programa de para elevar el nivel adquisitivo de los mexicanos, subir salarios, elevar la capacidad de adquisición y bienestar de las familias

“La justicia, seguridad y el poder adquisitivo creo son los tres pilares que hoy están abandonados desde hace al menos 30 años, y que requieren soluciones distintas a las que tradicionalmente se han venido pensando…”, dijo.

Todo está en que se puedan poner de en una visión del movimiento colectivo que se requiere para ir a la contienda con posibilidades reales de alcanzar tanto la presidencia como el Congreso.

“Vamos a impulsar el Movimiento 365… porque necesitamos tener a 300 candidatos y candidatas a diputados federales, 64 candidatos y candidatas a senadores, y un candidato –que espero ser yo–, a Presidente de la República…

“Hay que ir por el Congreso, porque ahí es donde se puede fortalecer un federalismo hoy totalmente tronado. Porque es ahí donde se generan los contrapesos y donde se da el arreglo fiscal y el reparto de los recursos, pero sobre todo para para la revisión de cuentas y el combate a la corrupción”, indicó.

En fin, una serie de intenciones de un aspirante distinto a la Presidencia en el 2018.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa