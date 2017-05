Adolfina Nava le cantará a las mamás este 10 de mayo

La bella cantante es la artista invitada en el concierto de Acerina y su Danzonera, Los 15 Campeones de Carlos Campos y La Orquesta La Típica, en el Teatro Metropólitan

Arturo Arellano

Es el mes de las madres y con el interés de hacerles pasar una noche inolvidable se realizará este 10 de mayo un concierto extraordinario con la presencia de tres grandes orquestas: Acerina y su Danzonera, Los 15 Campeones de Carlos Campos y La Orquesta La Típica, todos reunidos en el Teatro Metropólitan, pero por si esto fuera poco, han invitado a la bella y talentosa Adolfina Nava, para interpretar a dueto algunos de sus éxitos y por supuesto las tradicionales Mañanitas.

Para dar más detalles a respecto, la cantante visitó la redacción de DIARIOIMAGEN, “es una oportunidad maravillosa y original para celebrar a las mamás, porque siempre les regalan cenas, sartenes, licuadoras o cazuelas, pero como hijos debemos preocuparnos por regalar cosas que realmente vayan a disfrutar nuestras mamás y este concierto les aseguro que así será. Todas podrán recordar aquellos grandes momentos de su vida con las grandes orquestas de México que tienen buenas canciones, incluso las mamás jóvenes porque participa la Orquesta La Típica, que es la más joven”.

Explicó que “mi participación de entrada es para cantar Las Mañanitas, soy invitada especialmente para ello, pero después se dijo que cantaré a dueto un tema con cada orquesta, lo cual estoy segura de que será una gran experiencia para mí, porque yo canto banda y vengo justo de hacer un disco con banda romántico, de modo que subirme al escenario con orquestas de danzón y de salsa será enriquecedor. Lo importante de esto es que cuando es buena música, siempre prevalece”.

Celebró que Carlos Lima haya organizado este evento “es el segundo año que se realiza, el año pasado tuvo un gran éxito y es para mí un placer que se me haya tomado en cuenta para esta segunda edición. La idea del maestro Carlos Lima, además de celebrar a las madres, es rescatar y promover este tipo de música en las nuevas generaciones, puesto que hay jóvenes que ya no saben de la existencia del danzón, yo vengo de provincia y puedo decir que las nuevas generaciones no tienen conocimiento de estas orquestas, por ello hay que defenderlas porque son de ayer y hoy, son el acervo cultural de nuestro México y lo deben conocer”.

Aseguró que esta tarea no es imposible “hay una revolución con medios de comunicación y digitales, que es para bien, porque la música es universal y ahora la gente ya puede decidir qué escuchar. Este tipo de eventos se presta para que los públicos de cada orquesta y el mío, escuchen otras ofertas y si les gusta están al alcance de cualquiera. A mí como cantante me enriquece muchísimo, pero el que más gana es el público”.

Adelantó que ya se encuentra trabajando en nuevo material discográfico, sucesor de “Cuando habla el corazón” y que tentativamente será titulado “Ligera de equipaje”, en este cuenta con la participación como compositor de Fato; “el maestro Fato nunca se ha equivocado cuando de generar nuevos talentos se trata, el disco ya está listo, quedó muy bonito y en breve lo daremosa conocer”.

El concierto de Acerina y su Danzonera, Los 15 Campeones de Carlos Campos y La Orquesta La Típica, se realizará este 10 de mayo en el Teatro Metropólitan a partir de las 15:00 horas.