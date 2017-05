“Mis planes son amarte”: Juanes

El colombiano lanzará el 12 de mayo un prometedor disco audiovisual, en el que los temas completan una historia de principio a fin

Arturo Arellano

Uno de los discos más esperados del año ya está a la vuelta de la esquina, este 12 de mayo Juanes lanzará su más reciente trabajo “Mis planes son amarte”, pero no es cualquier disco, pues ha preparado 12 temas acompañados de un material audiovisual completo, esto quiere decir que con cada tema se va contando una historia de principio a fin, en la que se narra la historia de un arqueólogo en busca de un amor místico, viajando en el tiempo y adentrándose en diferentes culturas.

El material fue presentado previo a su lanzamiento en un cine de la Ciudad de México, donde el cantante ofreció una rueda de prensa. “Estoy muy contento de poder mostrar este visual que está hecho con mucho respeto y amor, es un disco redondo, que muestra lo que soy hoy en día y como músico siempre estoy en la búsqueda de experimentar, en este caso en la actuación, pero esto no quiere decir que me voy a meter de lleno, no es como me veo, a mí me gusta subirme a los escenarios y hacer música. Si de pronto sale un papel pequeñito en una película, sea de Hollywood, independiente, mexicana o colombiana, si lo haría, pero sólo como experiencia, porque yo soy cantante y compositor, no actor”.

En el recorrido de este viaje musical y de aventura, Juanes interpreta a un arqueólogo en busca de un amor místico y se fue encontrando con varios amigos como el dueto mexicano Jesse y Joy o su paisano el reggaetonero J Balvin, pero para cantar en dueto sólo participó Fonseca y Kali Uchis. Refiere que el reggaetón no es un género en el que pretenda inmiscuirse, pues es fiel a su estilo. “Últimamente la gente me pregunta si no me gusta el reggaetón, pero la verdad es que sí me gusta y lo escucho; sin embargo, no es lo que yo busco, siento que lo mío va por otro camino y no estoy haciendo música para las tendencias, sino lo que yo siento y quiero transmitir”.

En el largometraje, Juanes muestra gran parte de su pasión por las culturas indígenas latinoamericanas, “cuando pensamos en una historia de misticismo rodeada de cultura indígena, en lo primero en que pensamos fue en México, por las pirámides, su cultura prehispánica, así que la primera mitad de la historia se rodó aquí”.

Uno de los temas que llaman la atención en el disco es “Goodbye For Now”, que es el debut del cantante en un tema completo en inglés, que según sus palabras es también sólo un experimento. “Pasé varios años pensando en hacer una canción en inglés, pero sinceramente cantar en inglés es muy difícil para mí. Me puse a practicar con canciones en inglés de otros artistas y fui entendiendo más la forma de pronunciar, después me metí al estudio con Poo Bear, un compositor de California, a hacer esta canción y me enamoré de ella, estaba tan feliz ese día que decidí que tenía que ser parte del disco”, no obstante, refiere que no hay un plan de hacer un álbum completamente en inglés.