A Brenda Zambrano, una teibolera le reventó un vaso en la cara en antro de Cancún

La ex integrante del reality show de MTV “Acapulco Shore”, la modelo Brenda Zambrano, subió un video a su cuenta de Facebook para denunciar que una teibolera la dejó con el rostro sangrando tras reventarle una copa de cristal a la altura de la oreja. Los hechos ocurrieron en el Kiss Night Club, de Cancún, Quintana Roo. La rubia dijo que no hubo motivos para la agresión y señaló que uno de los guardias de seguridad quiso borrar los videos. Por el momento no ha declarado si interpodrá una denuncia.