Charlie Massó regresa como solista y promotor de talentos

El ex Menudo está de regreso en México para presentar su nuevo sencillo #YoNoVivoSinTi y anunciar el lanzamiento de su empresa C Massó Entertainment

Arturo Arellano

Luego de una larga ausencia, el ex Menudo, Charlie Massó, está de regreso en México, para presentarse en su etapa de solista y anunciar el lanzamiento de su empresa C Massó Entertainment, con la que promoverá no sólo su carrera, sino la de nuevos talentos musicales y de actuación. Su nuevo sencillo lleva por título “Yo no vivo sin ti” y asegura es un tema que representa lo que será su siguiente disco, pues apuesta al amor en estos tiempos de excesos.

En conferencia de prensa, Charlie Massó explicó que su sencillo es “una balada romántica de esas que van directo al corazón, es una canción que escribí hace 14 años y fue hasta ahora que tuve oportunidad de ponerla en un disco. El presentarla en este país es una especie de dejavú para mí, porque mi carrera siempre ha estado relacionada con México, estuve en aquella época (con Menudo) un mes y medio ensayando y haciendo conciertos, después empecé como solista, hice cine, novelas, teatro y ahora casualmente y por cosas del destino, México vuelve a ser la punta de lanza en esta nueva aventura, para mí es como estar en casa”.

Asegura que su paso por Menudo no es garantía de éxito ahora como solista “hay una concepción errónea, al pensar que cuando uno es parte de una moda o tendencia, ya te da garantías, pero no es así, en todo caso te da bases para empezar en solitario, pero el éxito depende de muchos otros factores, como el profesionalismo, la dedicación, la suerte y la fortuna, también el apoyo del público, tu trabajo y hacer buena música. Haber sido parte de ese fenómeno (Menudo) me dio la oportunidad de estar en la vida de mucha gente, crear una conexión que en definitiva será de mucha ayuda en esta nueva etapa”.

Sobre su próximo disco adelantó que “he tomado un riesgo haciendo música romántica en el primer corte, porque en el segundo sencillo ya viene algo más movido. Mi propuesta es romántica y va al corazón, independientemente de las propuestas que hay hoy en día, creo que el corazón siempre gana, incluso las tendencias se están interesando por hacer letras románticas. Es la primera vez que grabo música de mi autoría y el elemento más importante del disco es que no tomamos atajos, apostamos a lo romántico y no a las tendencias de los géneros”.

Por otra parte, Charlie Massó se congratuló de estar lanzando su empresa C Massó Entertainment “después de 34 años de carrera me vi en la necesidad de crear una estructura que me permitiera tener lo que quería en la música, así nace este espacio para mi música, pero también para promover nuevos talentos, de los cuales estoy seguro, hay muchos en el mercado hispano, mi interés es que puedan tener un equipo de calidad para crear y promover su arte, pues la parte de la comercialización del arte de un artista es compleja y técnica y se debe un proceso paso por paso”.

Finalmente, aclaró que su paso por el reencuentro de Menudo en el formato de Menudomanía ha terminado “cerré ese ciclo con el concierto del Auditorio Nacional, ahora estoy en una nueva etapa, durante quince años me permití con dos conceptos, darle a los fans y a nosotros mismos, la posibilidad de hacer muy buenos shows, recordar y recrear la experiencia de aquellos años, sin embargo hay que saber cundo un ciclo ha terminado y lo cerré con ese genial concierto en Auditorio Nacional para dar comienzo a esto nuevo”. Charlie Massó anunciará en breve sus presentaciones en México, mientras tanto, sólo tiene confirmada su participación en la Marcha del Orgullo Gay de la Ciudad de México, el próximo 24 de junio.