Promocional del gobierno no coacciona el voto: INE

Arco Norte

José Luis Montañez Aguilar

La autoridad electoral federal declaró improcedente una medida cautelar contra un promocional en radio y televisión sobre entrega de computadoras y becas, difundidos por el gobierno del Estado de México.

En sesión extraordinaria urgente, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE desechó la denuncia solicitada por Morena y por el PAN, pues el spot dejó de transmitirse el pasado 30 de abril.

Morena acusó al gobierno mexiquense de contravenir la norma electoral al contener propaganda prohibida para el periodo de campaña electoral que se desarrolla en la entidad.

La comisión determinó no dictar tutela preventiva para que no se difundiera nuevamente, pues a juicio de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala no hay elementos que evidencien una posible retransmisión o reprogramación del material denunciado.

Al anunciar un voto concurrente, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña explicó que si bien compartía la improcedencia de la medida cautelar respecto del promocional mencionado porque ya no se difunde, a su juicio sí debió otorgarse la tutela preventiva.

Señaló que el spot contiene elementos que podrían contravenir las normas sobre propaganda gubernamental aprobadas por el INE, al difundir el emblema del gobierno del Estado de México, así como frases que exaltan los beneficios concedidos por éste.

FGJEM capacita sobre el Sistema Estatal Anticorrupción

En coordinación con la Secretaría de la Contraloría estatal, el fiscal Central Jurídico de la Fiscalía General de Justicia Estatal del Estado de México (FGJEM), encabezó la presentación del Sistema Estatal Anticorrupción a personal de la Contraloría interna de la institución.

Por lo que el fiscal Central Jurídico reconoció que el Sistema Estatal Anticorrupción representa un esquema mucho más amplio para combatir la corrupción y sancionar las irregularidades administrativas en general. También dijo que este sistema tiene el objetivo para prevenir la corrupción y cumplir los principios del servicio público.

Por su parte, el director general de Responsabilidades, de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, tomó la palabra para señalar que la corrupción debe de combatirse desde los niveles más bajos hasta las grandes redes de corrupción, y esa es la idea del nuevo sistema.

Mencionó que el Sistema Estatal Anticorrupción que entrará en vigor próximamente, destaca nuevas figuras como la coordinación entre los entes fiscalizadores, entre los involucrados en el combate a la corrupción, la transparencia, la instalación de un comité coordinador y la participación ciudadana. Además, se dieron a conocer los procedimientos para la detección, la investigación, el procesamiento y en su caso la sanción de infracciones administrativas en la FGJEM.

montanezaguilar@gmail.com