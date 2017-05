RVC 2017

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Calgary, Canadá.- Arrancó la feria de industria turística más importante de Canadá.

Operadores turísticos de todas partes del mundo se han dado cita con las autoridades y empresas del sector en este país para cerrar negocios y hacer crecer la industria de viajes hacia Canadá, misma que goza de cabal salud y aumenta a pasos vertiginosos.

David F. Goldstein, CEO de Destination Canada dio la bienvenida hablando de la importancia que el turismo tiene para este país, nos compartieron cifras donde se ve un crecimiento sostenido en distintos mercados, particularmente en el mexicano desde que el 1 de diciembre pasado fue eliminado el requisito de visado y sustituído por una autorización electrónica.

México creció un 39% en su cantidad de pasajeros que arribaron a Canadá el año pasado. Para el año 2022 el objetivo general es tener 22 millones de visitantes internacionales gastando 22 mil millones de dólares canadienses, hecho en lo que trabajan día con día.

Hay una diferencia clara entre este foro y su equivalente en México, particularmente el Tianguis Turístico.

Aquí la importancia es hacer negocios y no política, RVC no es la fiesta del gobernador o del ministro, no hay discursos políticos ni selfies con el alcalde o gobernador, no hay informes de gobierno disfrazados de conferencias de prensa y en cambio, sí hay muchos negocios, sí hay empresarios haciendo citas y sí hay una voluntad de hacer crecer la industria turística.

A estos foros debería asistir como observador Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo Federal y Héctor Flores Santana, director entrante del Consejo de Promoción Turística de México.

Jorge Morfín, director de PR Central y representante de Destination Canada para el mercado mexicano explicó al resto de los asistentes a nivel global, el crecimiento sostenido que el mercado mexicano ha tenido tanto a raíz de la supresión del visado, como también por la situación política y económica regional, que por un lado ha hecho pensar dos veces a los mexicanos viajar a los Estados Unidos y por otro, tiene la divisa canadiense muy por debajo en valor que el dólar estadounidense.

Los siguientes días están llenos de citas de negocios e información del sector turístico, un claro ejemplo de cómo se promueve un producto y un destino turístico con voluntad empresarial y no con volutad electoral o política.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977