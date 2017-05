Tiempo de destapes fallidos

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Por segunda ocasión, en poco tiempo, Juan Carlos Romero Hicks se destapó como aspirante presidencial del PAN, en lo que fue calificado como un fallido intento de ser considerado dentro de las opciones del partido blanquiazul.

Y es que en Acción Nacional, las cosas parecen definidas entre tres de los aspirantes que han manifestado su interés por abanderar al partido en 2018, trío del que eventualmente saldría el candidato idóneo.

Son muchos meses y, en alguno de los casos, años, los que llevan los principales prospectos panistas, como para que vengan a inquietarlos las aspiraciones de otros personajes como los guanajuatenses Romero Hicks y Miguel Márquez, uno ex gobernador y el otro mandatario en funciones, además del emblemático Ernesto Ruffo Appel, el icónico primer gobernante emanado de un partido de oposición en la historia moderna de México.

Los pronunciamientos realizados en ese sentido por parte de Rafael Moreno Valle Rosas y Margarita Zavala Gómez del Campo, motivaron una serie de reacciones, buenas unas y malas otras, mientras que la inacción en ese sentido por parte de Ricardo Anaya Cortés genera comentarios de todo tipo.

Sin embargo, son ellos tres los personajes que atraen la atención de panistas, simpatizantes y hasta contrarios de ese partido, sobre la eventual candidatura presidencial del PAN.

Sin embargo, los anuncios de Romero Hicks y Ruffo Appel merecieron apenas unas cuantas líneas de atención sobre sus respectivos propósitos de competir por esa posibilidad.

Con todo y que los dos ex mandatarios provienen de entidades que son gobernadas por el panismo desde el primer momento en que asumió como mandatario un militante de este partido.

Carlos Medina Plascencia inauguró los mandatos provenientes de Acción Nacional, aunque no lo hizo por la vía de las urnas, ya que fue producto de una negociación que obligó a Ramón Aguirre Velázquez, ganador de los comicios a solicitar licencia indefinida.

La elección de 1991 fue sumamente polémica, ya que Porfirio Muñoz Ledo adujo derecho de sangre y pudo ser candidato por parte de la izquierda, reconociendo un eventual triunfo del panista Vicente Fox Quesada, cuyos números no lo avalaban, aunque en la negociación logró que Aguirre Velázquez no tomara posesión y entrara de emergente Medina Plascencia.

En los siguiente comicios triunfó Fox Quesada y desde entonces los panistas mantienen hegemonía en esa entidad.

Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez han triunfado consecutivamente.

En Baja California se mantienen los gobiernos panistas desde dos años antes que en Guanajuato, con el triunfo de Ernesto Ruffo Appel, el primero de un no priísta que ganaba en las urnas o que, cuando menos, se le reconocía el triunfo.

Siguieron las victorias de Héctor Terán, Eugenio Elorduy, José Guadalupe Osuna y Francisco Vega de Lamadrid, todos surgidos de Acción Nacional.

Esas dos entidades son las más emblemáticas del panismo, aunque sus dos ex gobernadores no parecen conmover la militancia y dirigencia panistas, donde ganan mayores expresiones de apoyo el también ex gobernador Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala y el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya.

Los panistas no han definido el método el que surgirá su candidato presidencial, aunque las aspiraciones de Ruffo Appel y de Romero Hicks se advierte como fallidas, como lo fueron en su momento algunos otros personajes que no alcanzaron la nominación en la competencia contra Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota.

Pero mientras los panistas amplían su baraja, otros partidos como el PRI se mantienen en la imaginaria, sin que ninguno de sus prospectos manifieste sus aspiraciones.

Hacen válido aquel viejo mensaje de Fidel Velázquez que señala que quien se mueve no sale en la foto y los más de ellos niegan que tengan sueños presidenciales.

Así lo han hecho Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, Aurelio Nuño, titular de Educación Pública y José Antonio Meade, secretario de Hacienda.

No lo ha hecho Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien está considerado como uno de los escasos prospectos sólidos con que cuenta el priísmo.

Pero si Juan Carlos Romero Hicks protagonizó un segundo intento fallido por ser tomado en cuenta como aspirante dentro de Acción Nacional, sucedió lo mismo con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, quien se promueve como aspirante dentro del PRI.

De la Madrid Cordero es hijo del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado y en su único intento por un cargo de elección popular, perdió en forma abrumadora la delegación Álvaro Obregón, aunque ya fue diputado federal, pero lo hizo por la vía de la representación proporcional.

Falta ver en las siguientes semanas cuántos personajes buscan los reflectores para manifestar sus aspiraciones presidenciales, sabedores de que sus posibilidades son menores, pero el que revelarlas les dará sus cinco minutos de fama, aunque después nadie los recuerde.

El yucateco Gamboa

Su origen peninsular motivó que Emilio Gamboa Patrón fuese llenado de elogios por parte del presidente Enrique Peña Nieto, algo caso inusual en un primer mandatario.

Es cierto que Gamboa Patrón está vinculado familiarmente al estado de Yucatán, aunque no nació ahí ni jamás ha representado a la entidad en el Congreso de la Unión, como precisó el Presidente de la República.

Gamboa es por segunda ocasión senador de la República, pero en ambas ocasiones lo ha sido por las listas del partido, sin ser candidato de mayoría. Los senadores representan a los estados de la federación, cundo son electos por la vía directa y los demás son representantes de sus respectivos partidos.

Emilio fue también diputado federal, por la vía plurinominal y, tal vez, ahí sí pudo representar a Yucatán, pero el coordinador de los senadores priístas, jamás aceptó ser candidato de mayoría ante el riesgo del rechazo de los que se consideran sus paisanos.

