Rechaza México tener índice de violencia similar al de Siria

Comunicados de Segob y SRE

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazaron el reporte sobre muertes en México, que se dio a conocer como parte del reporte “Armed Conflict Survey 2017” (ACS).

Las dependencias precisaron en un comunicado conjunto que “el reporte de ACS publicado por el International Institute for Strategic Studies (IISS), no tiene sustento, pues utiliza cifras cuyo origen se desconoce, refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas, y aplica términos jurídicos de manera equivocada”.

Afirman que “la existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional. Tampoco lo es el uso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden al interior del país. En este sentido, el reporte buscar dar un tratamiento similar a naciones con fenómenos completamente diferentes -como Siria-, que no son comparables ni medibles entre sí”.

Se precisó que la violencia relacionada con el crimen organizado es un fenómeno regional más allá de las fronteras que México comparte con Estados Unidos, Guatemala y Belice, entre muchos otros países.

Los retos que México enfrenta en este rubro no pueden aislarse de fenómenos relacionados en otras jurisdicciones, como el tráfico de armas y la demanda de drogas. El combate al crimen organizado transnacional debe analizarse de manera integral”.

Sobre el número de homicidios dolosos se mencionó en el boletín informativo, que la estimación total de homicidios dolosos a nivel nacional en 2016 aún no ha sido publicada por el INEGI, por lo que se desconoce el origen de la cifra utilizada en el reporte.