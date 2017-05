Estela Núñez y Carlos Cuevas ofrecerán un concierto memorable

Con un repertorio romántico y especial, cantarán este 13 de mayo en el Salón La Maraka

Arturo Arellano

Uno de los duetos más extraordinarios sobre el escenario, es el conformado por Estela Núñez y Carlos Cuevas, quienes cada vez que se encuentran sobre uno, derrochan pasión, entrega y romanticismo. Es por ello que han decidido ofrecer un show especial para celebrar a las madres mexicanas el próximo 13 de mayo en el Salón La Maraka, donde ofrecerán un espectáculo en complicidad, lleno de éxitos y mensajes de amor.

En entrevista exclusiva para las páginas de DIARIO IMAGEN, la señora Estela Núñez, explicó que “Carlos Cuevas cantará boleros, yo haré mis temas y nos vamos a intercalar, para de pronto cantar juntos, o que él cante una de mis canciones y viceversa, al final cerramos con el extraordinario mariachi, esperando que las mamás se la pasen bien, que escuchen canciones que les gusten, convivan con nosotros y además aquí mismo pueden cenar y hasta bailar”.

Asegura que “a las madres hay que celebrarlas todos los días, me da gusto ver que es una tradición que no se ha perdido, porque las madres son el pilar de las familias. En mi caso ha sido un poco difícil por mi carrera, pero lo he podido hacer. Me toca celebrar trabajando pero yo encantada”, dijo y se permitió enviar un mensaje a las madres jóvenes “sea cual sea su circunstancia, yo creo que lo más importante para una mujer es un hijo, cuando se tiene, hay que luchar por ellos, como siempre la mujer lo ha hecho, una mujer deber rompérsela para sacar adelante a sus hijos, tengan en la mente que sí se puede”.

Adelantó en relación al show que “cantaré todos mis éxitos, como ‘Una lágrima’, ‘Por amores como tú’, ‘Dejate amar’, ‘Te acuerdas’ y también un poquito con mariachi”, destacando que incluso los jóvenes gustan de la música romántica “Eso ya lo traes, el romance es natural, considero que si los jóvenes escuchan mucho reggaetón y baile, pero siempre al terminar la fiesta se ponen románticos, escuchan mariachi y echan el tequila, es un conjunto de emociones que no se pierden”.

Previamente en conferencia de prensa, el señor Cuevas dijo: “es un honor celebrar una fecha tan importante para todos los mexicanos como es el Día de las Madres, al lado de una mujer con una trayectoria impecable en el mundo de la música, con tantos éxitos, pero sobre todo con una gran voz, espero que al público que asista el 13 de mayo le guste la mancuerna, pues nuestro principal objetivo es que quienes lleven a festejar a sus mamás, salgan satisfechos del show”.

Luego de su fecha en La Maraka este sábado 13 de mayo, planean llegar al Teatro Metropólitan con el mismo concepto a dueto, esto sería para el mes de agosto “iremos con mariachi y la big band, ya en un formato más espetácular, con arreglos diferentes y a dueto también”, concluyó.