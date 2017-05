“La trenza”, de Mon Laferte

Con su más reciente disco, la cantautora chilena tuvo la oportunidad de cantar al lado de voces masculinas que admira, como Juanes, Enrique Bunbury y Manuel García

Asael Grande

Después de su exitoso álbum Vol. 1, la cantante, compositora e instrumentista chilena, Mon Laferte, originaria de Viña del Mar, presentó en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” su cuarto material discográfico de estudio, titulado “La trenza”, álbum que además de tener la colaboración de Juanes con la canción “Amárrame”, cuenta con las participaciones de Enrique Bunbury (“Mi buen amor”), Manuel García en la canción “Cielito de abril” y además el grupo chileno Los Celestinos: estoy muy contenta por el recibimiento del público por el disco “La trenza”, hay muchos artistas de los cuales yo quisiera aprender, hay una diversidad en este disco, soy melómana, siempre lo he sido desde chiquita, escuchaba en mi casa a Led Zepellin, Los Panchos, Violeta Parra, Juan Gabriel, hay una gama muy amplia musical, y este disco responde a una generación más desprejuiciada, con la vida, con la música, una generación que ha aprendido a ser más tolerante, creo en la multiculturalidad, y eso se refleja en la música que yo hago, indudablemente hay muchísimos colores en este álbum con la música; lo de Juanes fue como una carta a Santa Claus, pensé que jamás iba a cantar con Juanes, y se dio esta gran oportunidad, lo mismo fue en Bunbury, la verdad he sido muy afortunada, me siento feliz, agreadecida.

Desde mediados del año 2016, la artista comenzó a trabajar en el álbum, que originalmente se creía que se llamaría Mon Laferte Vol. 2, como continuación del álbum anterior. El 10 de febrero se publicaron dos sencillos del álbum “Amárrame” y “Yo te qui”, siendo el primero una colaboración con el artista colombiano Juanes. El nombre definitivo del álbum lo presentó el 19 de abril por medio de las redes sociales y el 20 de abril a través de la plataforma Instagram, la artista mostró la portada del álbum y el de sus canciones, algunas de ellas ya conocidas por el público como “Ana” un cover de Los Saicos, “Cielito de abril”, canción que fue parte de la banda sonora de la película peruana “Loco cielo de abril”, “No te fumes mi mariguana”, la que ya había interpretado en vivo: “La canción de No te fumes mi mariguana, la hice un poco como una broma, me inspiré en una canción viejísima que se llama Mariguana boogie, de Lalo Guerrero, la escuché y me gustó mucho, y me pareció interesante meter esta canción en el disco, para que la gente se relaje, a mí me gustaría que la mariguana sí fuera legal, ya está comprobado que tiene poderes medicinales”, comentó Mon Laferte.

El bolero que le da título a su disco, “La trenza”, Laferte lo basó en las palabras de su abuela y sobre la que señaló: “literalmente es la historia de cómo veía mi abuela la vida de su nieta, de mí, cómo soñaba que fuera esta niña y yo sólo escribí lo que recordaba que decía mi abuela, lo que más aprendí con este disco fue el trabajar con muchas personas en este disco, contar mejor las canciones con ciertos sonidos, en el proceso del disco aprendí de todos los que trabajaron conmigo en este disco, tengo cuatro discos, y todos son bien diferentes, en este disco hice una cumbia, creo que sí me arriesgué a tener una actitud más rockera, porque me dejé llevar más por el corazón, eso me conecta con la gente”, finalizó la cantante, quien llegará por primera vez como solista al escenario del Auditorio Nacional, los días 5 y 6 de octubre próximos.