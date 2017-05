Tercera multa del TEPJF contra Delfina por actos anticipados de campaña

Eventos realizados en Atlacomulco e Ixtlahuaca

José Luis Montañez

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una tercera multa contra candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, al incurrir en actos anticipados de campaña al organizar dos eventos en Atlacomulco e Ixtlahuaca.

Al resolver el recurso SUP-JRC-131/2017, promovido por la abanderada y Morena contra la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), que ya los había sancionado por dichos eventos públicos, el pleno determinó que la normatividad electoral sí fue violada.

Los magistrados consideraron, sin embargo, que la multa impuesta debe volver a calcularse es decir, reindividualizarse, debido a que no se acreditó una reincidencia, como se establecía en la sentencia de la autoridad jurisdiccional local.

El TEPJF también resolvió que el candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, no es responsable de actos anticipados de campaña por la difusión en YouTube de promos de campaña en periodo de intercampaña. La irregularidad no puede acreditarse a los denunciados, pues fueron difundidos en la página “de un tercero” y no del PRI o de la coalición de PRI, PVEM, Panal, PES.