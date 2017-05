Exhorta Josefina a mujeres a vivir sin miedo y lograr sueños

En el festejo del Día de las Madres

Toluca, Estado de México.- Al festejar a cientos de madres de familia en su día, la candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, exhortó a las mujeres a perder el miedo y a luchar por sus sueños, porque como gobernadora ella las apoyará para que sus hijos tengan escuelas de calidad, estancias infantiles de tiempo completo, becas para las madres solteras que estudian y trabajan, así como un estado con ley para acabar con la violencia y los feminicidios.

En su primer evento público, tras el segundo debate entre candidatos a la gubernatura del Estado de México, expresó que como gobernadora será aliada de las mexiquenses, por lo que también impulsará la ley de paternidad responsable para que los hombres se comprometan a reconocer a sus hijos e hijas y aporten para su manutención.

Vázquez Mota señaló que es un orgullo ser madre, como ella lo es de tres hijas. Añadió que como gobernadora promulgará políticas públicas de prevención para que se reduzcan los 51 mil embarazos anuales de jóvenes entre 15 a 19 años, que significan todos los nacimientos de los estados de Aguascalientes y de Chihuahua.

Josefina indicó apoyará a las mujeres para que sus hijos puedan estar de tiempo completo en las escuelas, donde podrán estudiar, alimentarse, realizar ejercicio y sus tareas mientras ellas trabajan.

Con aquellas mujeres que son estudiantes, Josefina se comprometió a apoyarlas con una beca mayor a la de los hombres, con el fin de abatir la deserción escolar femenina y puedan salir adelante en la vida con la mejor llave: la educación.

También se comprometió a apoyar a las abuelitas que cuidan a sus nietos, mientras los padres van a trabajar, con un bono mensual, además de que tendrán transporte gratuito.

“Como madres, celebramos nuestro esfuerzo, talento, capacidad, nuestra vida y la de nuestros hijos. Si una a ustedes no estuviera aquí, yo tampoco estaría aquí; si ustedes no estuviesen aquí, no estaría tan segura de que estamos tan cerca de cambiar la historia”, dijo Josefina Vázquez Mota.

Finalmente, invitó a las madres presentes a que salgan a votar el 4 de junio, que inviten a sus vecinas, vecinos, hermanos, primos, a la familia entera, para poder cambiar al Estado de México y se termine el vivir con miedo, inseguridad, corrupción. Con el nuevo amanecer llegará la seguridad, un estado con ley y un millón de empleos.

Josefina estuvo acompañada por Juan Carlos Núñez Armas, ex alcalde de Toluca; Gerardo Pliego, diputado local; liderazgos de la región de Toluca y por el actor José Miguel Pérez, mejor conocido en la serie “La Familia Peluche”, como Ludovikito.