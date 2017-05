“¿Quién mató a Alex?”, de Janeth G. S.

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Oz Editorial presenta el fenómeno que arrasa en Wattp; más de 37 millones de lecturas; Premio Wattys

Hannah es una adolescente de 16 años enganchada a las redes sociales. Pero un día recibe una solicitud de amistad de Facebook de un chico llamado Alex Crowell. Al aceptarla, descubre en el muro de Alex que está muerto. Y luego pasa algo todavía más escalofriante: recibe un mensaje privado del joven donde él le pide ayuda para averiguar quién lo mató. En una trepidante investigación, Hannah descubre que hay muchas personas involucradas en su muerte. Pero contará con una ayuda inesperada, la del fantasma de Alex. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, la autora nos dio más detalles:

-¿Cómo surge la inquietud a hacerte amante de la lectura, posteriormente a escribir y por qué decides escribir en el género de misterio?

“Yo empiezo a leer entre los 10 y los 11 años, me voy ahondando más en los libros juveniles cuando cumplo 14 años, y empiezo a leer muchísimo, este libro nace cuando yo tengo 16 años, lo empiezo a escribir así nada más, sale por un video de YouTube, cuando yo vi este video me inspiró muchísimo, aparte de que ya había tenido referencias como Stephen King, Sebastian Fitzek, John Katzenbach, que para mí son de los mejores son de los que me apasionan leer, yo veo que Fitzek relaciona mucho el misterio y el suspenso con la psicología, me gusta como lo hace, una de sus obras “Terapia”, al final te hace dar muchísimas vueltas y es algo que ni siquiera te esperas, y pues ahora tenemos el resultado de ¿Quién mató a Alex?, que está dando mucho de qué hablar”.

-¿Cómo fue el proceso de escribir, cuánto te tardaste y cómo fue el momento que se sube a la red social y que se hace este boom de 37 millones de lecturas?

“Duré un año y medio en escribir la novela, lo que más me tardé fue el final, porque quería dar un final que sorprendiera, que le gustara a los lectores, y que me gustara a mí, pues si escribía algo que no me gustara, la obra no iba a ser para mí, quería un final que le gustara a todos lectores, algo que nos uniera”.

-¿Cómo ha sido la retroalimentación con los jóvenes lectores?

“Fue algo muy activo, al principio yo lo publico en grupos de Facebook, ellos me dicen que lo publique en grupos de Wattpad, el primer día tuvo 2 mil visitas el primer capítulo, la historia empieza a desarrollarse capítulo tras capítulo, al final fueron 100 capítulos, con las redes sociales que están mucho más activas que antes, no hay un minuto que no se mencione ¿Quién mató a Alex?, siempre hay una mención, un comentario, me llegan cantidad impresionante de mensajes, me gustaría contestarlos todos, intento hacerlo porque ellos son una parte importante que me inspira, que me motiva a seguir escribiendo, creo que ellos son una parte esencial, obra, escritor y lectores”.

-¿Qué les puedes decir a los jóvenes para que se acerquen a la lectura?

“La lectura te da imaginación, te da la capacidad para entender las cosas que están pasando, te forma como persona, te educa, a la mejor leyendo una persona se da cuenta que quiere ser escritor”.

patolina22@hotmail.com