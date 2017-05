¿Derechos humanos en Michoacán?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

No hay día que no se cometa alguna arbitrariedad o atentado contra periodistas o defensores de los derechos humanos en México.

El más reciente caso obligó a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos –integrada por 222 defensoras y periodistas de 23 entidades del país– a condenar de manera enérgica la detención ilegal, tortura física y sicológica y desaparición forzada temporal de que fue víctima Cristina Erandeni Parades Lachino.

El pasado 2 de mayo la defensora de los derechos humanos fue privada de su libertad por elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Cabe destacar que la detención se dio con lujo de violencia e incluso le apuntaron a la cara con arma de fuego, sin mostrar orden de aprehensión ni especificar los motivos del “arresto”.

La situación fue dada a conocer al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo; al secretario de Gobierno, Adrián López Solís; al titular de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; al procurador de Justicia, José Martín Godoy Castro, y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad, Víctor Manuel Serrato Lozano.

A través de un comunicado, Flor Goche, coordinadora de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, condenaron la violencia ejercida por agentes de seguridad pública durante la detención y las irregularidades que la caracterizaron: no se le mostró orden de aprehensión, no fue notificada del motivo del arresto y fue puesta a disposición de la autoridad ministerial 11 horas después del momento de la detención.

Además, en un primer momento la Procuraduría negó información a sus familiares sobre su paradero.

Se informó que a lo anterior se suma lo infundado, incluso absurdo, de las acusaciones por supuestos daños y allanamiento de morada que enfrentó, mismas que, evidentemente, no lograron probarse, por lo cual la integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces” fue liberada sin cargos durante las primeras horas del 3 de mayo.

Ante esta situación, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México demandó de las autoridades competentes lo siguiente:

1.- Investigar y fincar responsabilidad civil, penal y administrativa a los autores materiales e intelectuales de la detención ilegal, tortura y desaparición forzada temporal que padeció Cristina Paredes.

2.- Garantizar a esta defensora, su familia y a quienes integran el Cofaddem el pleno ejercicio del derecho humano a defender los derechos humanos en condiciones de seguridad e igualdad, y

3.- Salvaguardar la integridad física y sicológica de Cristina Paredes, sus familiares y quienes integran el Cofaddem.

PROPONEN LEY DE ATENCIÓN A NIÑOS

El diputado del PRD, Raúl Flores, presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa una iniciativa que busca crear la ley para la integración y diagnóstico de atención a la sobre dotación intelectual (coeficiente intelectual superior a 139 puntos) de niños y adolescentes de entre 6 y 15 años detectados en la Ciudad de México.

Con ello, dijo, se pretende fomentar la inteligencia y la creatividad de ese grupo poblacional, características que por falta de atención institucional, programas públicos que atiendan sus necesidades específicas, y por no tener acceso pleno a los servicios de fortalecimiento psicoeducativo y familiar, tienden a disminuir y se encuentran en riesgo de desaparecer.

A su propuesta se adhirieron los diputados Juan Gabriel Corchado (Coalición Parlamentaria), Alfonso Suárez del Real (Morena), Nury Delia Ruiz (MC), Penélope Campos (PRD) y Francis Pirin (PRD).

El legislador local señaló que a nivel mundial se estima que poco menos del 2% de la población presenta esta característica (CI superior a 130 puntos), y que en la CDMX (con una población de 2 millones 153 mil niñas, niños y adolescentes) se estima que sólo 33,221 de ellos cumplen con dichas condiciones.

Recordó que a nivel global instancias como el Consejo Mundial de Superdotación y Talento (World Council for the Gifted and Talented Children) realizan trabajos para cultivar esas destrezas, pero desgraciadamente resultan sesgados, pues favorecen sólo a aquellos que tienen mayores posibilidades de acceso a sistemas educativos de calidad.

MÁS MUERTES QUE EN IRAK

Muy comentado en medios nacionales y del extranjero el Informe Anual de Conflictos Armados 2017, que elabora el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que coloca a México en el segundo lugar con mayor número de muertos, tan sólo atrás de Siria, con la circunstancia de que aquella nación está en guerra y nuestro país vive tiempos de paz.

Se destacó que el combate a los cárteles de la droga en México fue el segundo conflicto con más muertos en el mundo el año pasado, sólo menos que en Siria, pero más letal que los de Irak y Afganistán.

Con casi 23 mil homicidios intencionales en 2016, México es el segundo de la lista, lejos de los 60 mil muertos en Siria del año pasado.

Irak tuvo unos 17 mil homicidios y Afganistán unos 16 mil en el 2016. El estudio afirma que la militarización de la lucha contra el narcotráfico en México se asemeja cada vez más a un conflicto armado.

