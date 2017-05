Las “Musas” de Natalia Lafourcade

La cantautora presenta su nuevo disco en el que se hace acompañar de Los Macorinos, para rendir homenaje al folklore latinoamericano, pero principalmente a México

Asael Grande

Como su nombre lo indica, “Musas”, es un álbum en al que Natalia Lafourcade rinde homenaje a los grandes compositores de la música latinoamericana, nuevamente aparece Agustín Lara, a quien Lafourcade ya le demostró su admiración en “Mujer divina” (2012), pero esta vez se hace acompañar por María Grever, Violeta Parra, Margarita Lecuona, Atahualpa Yupanqui, Roberto Cantoral, Francisco Dino López Ramos, Alberto Domínguez, Álvaro Carrillo, Frank Domínguez, Augusto Polo Campos, Simón Díaz, Benigno Lara Foster, Gustavo Guerrero y David Águila.

La cantante y compositora Natalia Lafourcade presentó para un selecto grupo de fans e invitados especiales, un showcase como parte de lo que es su nueva placa discográfica, titulada “Musas”, en la que Lafourcade hace un homenaje al folklore latinoamericano en manos de Los Macorinos (Juan Carlos Allende) y Miguel Peña), el cuatro venezolano y la jarana de Gustavo Guerrero, las percusiones de Martín Bruhn, el armonio de Cheche Alara y el contrabajo de Luri Molina.

“Fue placentero regresar a la madera, a lo cálido de estos instrumentos, es muy bonito ver cómo, desde México, hasta el sur, hasta Chile, todo Centroamérica, Sudamérica, está conectado a través de la música, es impresionante, y para mí ha sido muy interesante todo ese folklor musical, este disco surge después de haber terminado un tour para homenajear a Chavela Vargas con diferentes artistas mexicanos, en este tour me tocó ver la forma de trabajar de Los Macorinos, y escuchar su estilo musical, y la manera de ejecutar la música, yo quería trabajar con ellos desde que los vi tocar con Chavela Vargas, pero era como un sueño lejano, y no sabía si ellos querrían formar parte de algún proyecto en común con mi universo, así como los conocí, y así fue como comenzó esta historia, quería que este disco fuera personal, que fuera íntimo, que tuviera esa sensación de ser algo que me cobijara en mi propia casa, en mi propio universo, de los tours y de los conciertos, más bien cerca mi casa, de mis mascotas, de mi familia, de mi hogar, de mi universo personal”, dijo Natalia Lafourcade durante su showcase, que incluyó temas como “Vals poético”, “Alma mía”, “Tú me acostumbraste” (que en el disco interpreta la maestra Omara Portuondo), “Qué he sacado con quererte”, “Soledad y el mar”, “Mi tierra veracruzana”, “Te vi pasar”, “Tu sí sabes quererme”. Encore: “Rocío de todos los campos (Mi Musa), Mexicana hermosa”.

Con “Musas” (un homenaje al folklore latinoamericano en manos de Los Macorinos), Natalia Lafourcade emprenderá una gira por teatros históricos de México: Teatro Ángela Peralta (4 de julio), San Miguel de Allende, Gto.; Teatro Manuel Doblado (5 de julio), León Gto.; Teatro Juárez (8 y 9 de julio), Guanajuato, Gto.; Teatro Macedonio Alcalá (21 y 22 de julio), Oaxaca; Teatro Principal (24 y 25 de julio), Puebla, Pue.