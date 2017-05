María Conchita Alonso no para de mostrarse bella y exitosa

Se presenta este 13 de mayo en el Teatro Metropólitan junto a Francisco Céspedes

Coprotagoniza “Kill ‘em all”, una cinta junto a Jean Claude Van Damme, que se estrena el 6 de julio

Arturo Arellano

María Conchita Alonso, una destacada actriz, modelo y cantante no deja de sorprender, pues ya con el tremendo éxito de su trayectoria no se sabe a dónde puede llegar. Es por ello que para este 2017 prepara grandes sorpresas, de entrada su presentación musical junto al maestro Francisco Céspedes este sábado 13 de mayo en el Teatro Metropólitan, después el estreno de la cinta “Kill ‘em all”, que protagoniza junto a Jean Claude Van Damme y finalmente el rodaje de su bioserie, aunque aún no se sabe con qué productora será.

En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, la actriz habló al respecto: “yo estoy muy emocionada porque siempre he admirado mucho a Francisco, las pocas veces que nos hemos visto por el mundo la hemos pasado muy bien, tenemos una química especial, él es muy simpático, un excelente artista, excepcional, y hay un sentir que tiene ese hombre maravilloso. Entonces pensé que si nos llevamos bien fuera de en un escenario y él es tan loquito como yo, pues de repente puede ser que nos llevemos bien dentro del escenario, así que así nació la idea”, dijo en relación a su show del 13 de mayo en el Metropólitan.

Explica que “Cada quien va hacer su show, pero vamos hacer unos medleys juntos de canciones, de boleros, ya sea de compositores mexicanos, como cubanos, distintos. Los medleys que vamos hacer juntos no van a ser de canciones nuestras, sino de otros artistas, de otros compositores”.

Añadió que “Yo creo que existen jóvenes de buenos espíritus, la música nuestra, la música de antes o música como la de hoy en día como Adele es de amor, es de energía, de sentimiento, de sensibilidad, yo sí creo que hay muchos jóvenes que son sensibles, entonces habrá jóvenes que le guste lo nuestro, como habrán que no, nuestra música es universal y siempre que exista el sentimiento de por medio, le tiene que llegar a toda aquella persona, que el corazón sea importante para ellos y que la sensibilidad se lo que les haga crear, reír, llorar, amar, sentir, sufrir de eso se basan nuestras canciones”.

Adelantó que “el 6 de julio sale una de las películas que hice el año pasado con Jean Claude Van Damme ‘Kill ‘em all”, en la que yo soy una agente del FBI, estoy de principio a fin en la cinta, es de acción, toda su historia se basa dentro de un hospital, donde está huyendo de algo o alguien, no puedo decir mucho, dejémoslo en que huye de ‘los malos’, pero es algo que me emociona mucho, un logro más en mi carrera”.

Y con más planes, la actriz nos contó en exclusiva que “me llamaron hace como dos meses o mes y medio, una amiga productora y escritora, para preguntar si me interesaba hacer mi biografía, una bioserie y claro que me interesó, no voy hablar todo, pero sí bastantes cosas, tengo una vida extensa, bien divertida, animada, escandalosa e inspiradora por supuesto, eso es muy importante, utilizaré esa palabra, siempre cuando hable de mi bioserie, porque creo que en la vida tenemos que inspirar a otros a que crezcan y que crean en ellos mismos, que no hay nada imposible, lo único imposible es no morir”, concluyó para decir que el 13 de julio será parte del concepto “GranDiosas” en el Auditorio Nacional, junto a Manoella Torres, Dulce, Rocío Banquells y una cantante de un país latinoamericano cuyo nombre no ha sido revelado.