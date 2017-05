Maelo Ruiz, el ícono de la salsa está en México

El intérprete conocido como “El romántico de la salsa” se presenta este sábado 13 de mayo en el Gran Forum

Arturo Arellano

Uno de los íconos vivos y actuales de la salsa, es el tambien conocido como “El romántico de la salsa”, Maelo Ruiz, quien llega a nuestro país para ofrecer un espectacular concierto este sábado 13 de mayo en el Gran Forum de la Ciudad de México, presentación que asegura dedicará a todas las madres en su mes. El cantante además aprovecha para anunciar que en breve lanzará su nuevo disco “Romántico y boricua, segundo volumen” en el que incluye temas como “No entiendo”, que pinta para ser un éxito radial como anteriores trabajos.

En conferencia de prensa, Maelo Ruiz, apuntó que “este concierto estará dedicado a todas las madres en su día, quiero que vegan a bailar y escuchar las canciones románticas de mi repertorio al ritmo de salsa”, dijo y aseguró que lo mismo estará dedicado a su madre, “quien fue la que descubrió que tenía talento para cantar, desde niño me gustó estar cantando, aunque no sabía si lo hacía bien o mal, de repente en la escuela mandaban llamar a mi madre para preguntarle por qué me la pasaba cantando, después empecé a participar en los shows talents de la escuela, de ahí fui empezando a hacer mi carrera, siendo corista después de varios artistas, hasta llegar a lo que hoy soy”.

Destaca que México es un país al que le debe mucho “a este país le debo muchas cosas, entre ellas el amor que me ha dado, el sabor de su comida… creo que eso se nota (risas), también lo interesante de sus tradiciones y sobre todo el trato atento de su gente, si tuviera que elegir un país distinto a Puerto Rico para vivir, sería México mi segundo hogar. Por eso cada vez que vengo lo hago con mucho cariño y con entrega”. En relación al foro donde se va a presentar, que es un espacio pequeño en comparación a sus alcances, comentó: “Me considero un cantante humilde, a quien le gusta cantar en cualquier lugar, sobre todo donde hay más cercanía con la gente, porque soy pueblo y me gusta tenerlos cerca. Estamos haciendo este show y yo lo disfruto igual o más que los grandes, y seguramente ya habrá oportunidad de presentarnos tambien en lugares más grandes”.

Durante su visita a México aprovechó para presentar su nuevo sencillo “No entiendo”, que se desprende de lo que será su nuevo disco “Romántico y boricua, segundo volumen”, de lo cual dijo: “El material contiene 12 temas que seguro atraparán a los que escuchen la propuesta, es una segunda entrega del disco ‘Romántico y boricua’, que fue lanzado en 2014. El sencillo se grabó en Puerto Rico y su letra expresa el desconcierto que siente una persona cuando su relación amorosa se termina, sin razones evidentes, cuenta con arreglos musicales del pianista y productor puertorriqueño Carlos García y ya la gente lo está aceptando muy bien”.

Adelantó que en su concierto del 13 de mayo en el Gran Forum cantará canciones del nuevo disco, pero también sus exitos como “Te va a doler”, “Amiga”, “Te necesito mi amor”, “Regálame una noche” y “Nadie igual que tú”.

Cuestionado sobre por qué cantar en un foro tan pequeño, como el Gran Forum, Maelo destacó que cumple con presentarse donde lo contraten “Además soy un cantante humilde, a quien le gusta cantar en cualquier lugar, sobre todo donde hay más cercanía con la gente, porque soy pueblo”.