La brecha entre ricos y pobres es el rostro de la desigualdad: Carlos Joaquín

Yolanda Montalvo

Ayer inició en Cancún el Foro Estatal de Mejora Regulatoria y la Firma de Convenio de Colaboración en Materia de Mejora Regulatoria entre la COFEMER, el gobierno del estado y los 11 municipios, acto que presidió el gobernador Carlos Joaquín, donde el mensaje principal se centró en la desigualdad, no sólo económica, sino social y educativa.

El funcionario señaló que el modelo económico mundial ha fracasado, pues no genera riqueza, sino mayor desigualdad. “No tendremos economías exitosas mientras la brecha entre los más ricos y los más pobres sea el rostro de la desigualdad, por ello, nuestra responsabilidad es acortar distancias; los gobiernos en sus tres órdenes tenemos la obligación a articular los esfuerzos de toda la sociedad para construir comunidades libres, solidarias, incluyentes y justas”.

Instó a los gobiernos municipales a generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos de Quintana Roo si se quiere avanzar en el plano económico. “La desigualdad ha provocado el descrédito de las instituciones y ésta a su vez, la inestabilidad económica que contribuye a incrementar la inequidad, por eso, es importante recuperar la fuerza del estado y con ello la confianza de los ciudadanos, esencial para romper con este círculo vicioso que tanto daño nos hace”.

Aunado a su solicitud hacia los municipios, indicó que la administración estatal trabaja sobre tres ejes para disminuir la brecha entre pobres y ricos: combatir la desigualdad y el rezago del sur de la entidad; modernizar y elevar la productividad de la zona rural y mejorar la competitividad y el marco regulatorio del estado como precursor de la regulación.

Disminuir tramitología

El mandatario estatal aseguró que la mejora regulatoria -en la que se disminuyen trámites en la apertura de empresas- será un impulso para la atracción de inversiones, pues en los municipios se facilitará la realización de trámites y servicios a quienes invierten en el estado, a fin de agilizar sus trámites y mejorar, por tanto, su actividad y la generación de divisas.

Enfatizó en el esfuerzo por evitar la corrupción y facilitar el acceso a la información pública, a fin que se conozca de primera mano cuáles son los trámites que se hacen ante esas instancias, la forma en la que se aplican los recursos y de qué manera.

El objetivo general será no sólo mantener el crecimiento económico, pues cada año Quintana Roo se posiciona en los primeros lugares en ese rubro, sino que el desarrollo debe venir junto con el aumento de la economía, se vea reflejado en la calidad de vida de los quintanarroenses.

Inician las renuncias

Una llovizna de renuncias se presentó en el gobierno del estado, donde el primero fue el subsecretario de Salud, Manuel Aguilar Ortega, quien “por cuestiones personales” dejó el cargo que ocupó desde el 29 de septiembre de 2016, puesto al que llegó y que, más de uno, no podía creer que estuviera en ese lugar, eso porque la historia dice que el ahora subsecretario de Sesa fue coordinador de campaña de Arlet Mólgora Glover, ex candidata derrotada de la alianza PRI-PVEM-Panal en Othón P. Blanco y activista de campaña en la zona sur del ex abanderado de la alianza PRI-PVEM-NA, Mauricio Góngora Escalante.

Puede ser que esos motivos personales sean la búsqueda y consolidación de una candidatura en la campaña política del 2018, donde, de nueva cuenta se elegirán a los 11 presidentes municipales, diputados federales y senadores de Quintana Roo, puesto que Manuel Aguilar Ortega es un político con bata blanca, pero político.

Aguilar Ortega fue diputado de la XIII Legislatura y antes ocupó cargos en el ISSSTE y en la propia Secretaría de Salud del estado. En el 2008, fue secretario de Salud estatal en el gobierno de Félix González Canto y fue señalado por hacerse ’de la vista gorda’ de las irregularidades cometidas por la dirección administrativa de la SESA, a cargo de Mólgora Glover por la compra de equipo inservible y medicamentos a punto de caducar, muy al estilo César Duarte. Por lo que no sorprenderá ver al Dr. Manuel Aguilar intentar ocupar una candidatura.

El que respira, aspira

A la lista de los que dejan la administración del estado se unió Jesús de los Ángeles Pool Moo, mejor conocido como “Chucho Pool”, quien anunció su renuncia -que será efectiva después de cobrar la siguiente quincena- como subsecretario de Gobierno de Quintana Roo en la zona norte, pues tal como le comenté en este espacio hace algunos meses, quiere ser presidente municipal de Cancún…si, si, pues cómo no…¿y la nieve?

Que “todo político que respira, aspira” dijo “Chucho Pool”, por lo que se integrará a una sociedad civil llamada Generación de Esfuerzos, desde donde aseguró hará serias propuestas de cómo se debe gobernar Benito Juárez, cosa que dijo, no le permitía el cargo público que ostentará hasta el 16 de mayo, ayyyyyy, ajáááá.

Por la vía independiente, es por donde Pool Moo buscará su aspiración de ser alcalde del principal polo turístico de México, pues le recuerdo que, él renunció al PRI cuando lo hicieron a un lado a la hora de repartir las candidaturas en la contienda electoral del 2016 y pese a que se unió de manera contundente al proyecto de campaña del ahora gobernador del estado, “Chucho” no se acomodó como él hubiera querido, pues ni los panistas, pero sobre todo los perredistas no lo aceptaron para nada.

El runrún entre los que integran el gobierno del estado es que “Chuchito” se había tardado en irse, y casi casi le tuenan cuetes de alegría tras su anuncio, ¿será? Uyyyyy.

El tercero en irse

Ayer se conoció también de la renuncia al cargo de director general del IEEA, Rafael Quintanar González; dice el runrún que no se fue, dicen que “lo fueron”, eso por presuntas anomalías y la total pachanga que tenía en la administración del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo.

El ex morenista Rafael Quintanar González, que ingresó a las filas de Movimiento de Regeneración Nacional, tras renunciar al PRD, y donde no encontró apoyo en sus aspiraciones para ser candidato a presidente municipal de Benito Juárez, realizó proselitismo a favor del entonces candidato de la alianza PAN-PRD, lo que le valió la aceptación de nueva cuenta en las filas del sol azteca y tras el triunfo de Carlos Joaquín logró el cargo de director general del IEEA.

Por ahí andará luego, vivito y grillando, pues son tiempos políticos y todos buscan su acomode. Su renuncia no impidió que Quintanar González culminara su actividad con una pachanga, pues dice el runrún que le gusta mucho la fiesta y realizó una reunión de despedida entre el personal y sus allegados. ummm, no invitó.Tantán.

