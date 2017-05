Nicky Jam hace vibrar en reggaetón el Auditorio Nacional

El recinto tuvo un lleno total, con gargantas gritando “Dímelo papi”, mientras que Marc Anthony asistió para apoyar a su compatriota

Arturo Arellano

Nicky Jam debutó con éxito en el Auditorio Nacional, donde puso a bailar a más de 10 mil espectadores como parte de su tour “Fénix”. Lo mismo fue acompañado en todo momento por su compatriota, el salsero Marc Anthony, que se mantuvo al costado del escenario durante toda la presentación, bailando y sonriendo. Nicky en tanto demostró porque es el mejor de su género en la actualidad, ofreciendo un gran repertorio, lleno de ritmo, luces y explosividad.

Todo comenzó pocos minutos después de las 20:30 horas, luego de que su primo el también reggaetonero Valentino, hiciera lo suyo, empezando a calentar motores. No obstante, fue hasta la aparición de Nicky en el escenario, cuando absolutamente todos los fans en el recinto abandonaron las butacas para disponerse a bailar sensualmente cada tema. “Dicen que esta ciudad es la mejor que hay en México, quiero comprobarlo”, señaló entusiasta Nicky Jam.

Arrancó con temas como “El amante”, “Travesuras” y un cover del tema “Cheapthrills”, éxito de Sia y con el que la gente no paró de bailar un instante. Acto seguido interpretó “Voy a beber”, que aprovechó para invitar a sus seguidores a acompañarlo con la letra “Vengan todos juntos” dijo y la gente reventaba el recinto cantando.

El cantante refirió posteriormente que “las mujeres son lo más lindo que hemos tenido, lo mejor que la vida nos ha regalado, así que ¿dónde se encuentran esta noche?”, preguntó y ante la estruendosa respuesta de las féminas, les dedicó “De pie a cabeza”y “Sunset”, para después descansar un poco, bajando los decibeles y haciendo “No te vayas” en formato acústico. “Muchas gracias, estaré cantando algunos de los temas de mi disco ‘Fénix’, esta es la última romántica, que escribí para una novia a quien le dije que no tenía tiempo para una relación, que estaba dedicado en la música, en mi carrera, ya cuando me di cuenta que era lo que más necesitaba en mi vida, era muy tarde”, platicó, para entonces dedicarle, hasta donde quiera que se encontraba su gran amor, el tema “Estrella”.

Como lo había prometido Nicky, aquel fue el último tema en baja intensidad, para retomar la fiesta con canciones como “Si tú no estás”, “Fanática sensual”, “Shaky shaky”, esta última de las más movidas de la noche, con las que incluso saltaron al escenario algunos bailarines. Luego siguió con “Te busco”, “Could You Be Love”, esta última un reggae de Bob Marley. Dándose después el lujo de cantar “Tumba a casa”, “Ay vamos” y “Ginza”, los dos últimos de J Balvin.

En la recta final del show, interpretó “El ganador”, “Y si tu la ves”, “Perdón” y “Hasta el amanecer”, para finalmente despedirse agradecido, diciendo “Muchísimas gracias Ciudad de México, Dios bendiga a México, gracias por esta noche”.