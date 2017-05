Un gran desafío ser la hija de Jenni Rivera: Geraldine Galván

La actriz da vida a “La Chiquis” en la serie no autorizada de “La Diva de la Banda”; se transmite por TV Azteca a las 20:30 horas

Asael Grande

La actriz y cantante mexicana, Geraldine Galván, sigue sumando éxitos a su trayectoria, actualmente interpreta a “La Chiquis” en la serie “Su nombre era Dolores La Jenn que yo conocí”, un personaje muy polémico que dará mucho de qué hablar ya que relatará a lo largo de la historia temas que fueron muy polémicos en la vida de “La Diva de la Banda”, Jenni Rivera, además se ha logrado colocar como una de las actrices favoritas al colaborar en una de las series más exitosas, “Hasta que te conocí”, donde dio vida a la hermana de Alberto Aguilera, el ídolo inmortal, Juan Gabriel.

Destacada por sus personajes en telenovelas infantiles y su participación en “Barney y sus amigos” como Ángela, es parte de la serie de estreno “Su nombre era Dolores, La Jenn que yo conocí” (que se transmite por Azteca 13 a las 8:30 pm), en la que interpreta a “La Chiquis” y en entrevista con DIARIO IMAGEN, Geraldine platicó sobre su participación en la ya polémica y exitosa serie: “acababa de terminar ‘Hasta que te conocí’, y el showrunner de esta serie es el mismo de ‘Su nombre era Dolores, La Jenn que yo conocí’, los productores son los mismos, entonces me invitaron a hacer el casting de ‘La Chiquis’, y les pareció increíble, son 26 capítulos, se terminaron en diciembre pasado, se estrenó en Estados Unidos, en Univision, y apenas empezó en TV Azteca, de lunes a viernes, está increíble”.

Geraldine Galván, quien ha participado en películas como “Abel” (dirigida por Diego Luna), y “Entre cuerdas” (cortometraje), dijo que para la serie de Jenni Rivera no necesita cantar “porque no se muestra ese lado de Chiquis, la empezamos a ver de 16 años, hasta el 2012 que es cuando Jenni fallece, no he tenido la oportunidad de conocer en persona a “La Chiquis” Rivera, a quien sí conocí fue a Lupillo Rivera, cuando estábamos haciendo la promoción en Los Ángeles, él hizo la letra y la canción del tema principal de la serie, me dijo que le gustaba mucho mi personaje, yo siempre fui fan de Jenni Rivera, y nos dieron alrededor de 150 videos para que nos diéramos la idea de toda la vida de la familia en general, y uno que otro video que está en YouTube, hubo varias escenas de videos que ya se habían hecho en entrevistas, ese tipo de cosas que recreamos, y había que igualarlos un poquito, grabamos durante tres meses y medio, casi cuatro meses”; comentó la actriz respecto a cómo se preparó para su personaje.

Respecto a que si las series le están quitando público a las telenovela, dijo: “le estamos dando un buen contenido a los televidentes creo que todo mundo está aburrido de lo mismo en la televisión, ahora poder los actores de cine o teatro en las series televisivas es un deleite, he disfrutado mucho la etapa, como cuando hice “Abel”, pero este personaje de “La Chiquis” marca un antes y un después de mi carrera, tiene muchos matices, muchísimos cambios”, finalizó la bella actriz.