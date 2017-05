María José, una “Señora” del escenario; triunfa en el Auditorio

“La Josa” se entrega a sus fans tras cuatro años de no pisar como solista este famoso recinto

Asael Grande

Luego de girar junto a sus amigos de Kabah, ‘La Josa’ regresó como solista, después de cuatro años, al escenario del Auditorio Nacional como parte de actual gira: “Lo que te mereces tour”, en lo que fue una noche en la que interpretó sus grandes éxitos que la han consagrado como una de las mejores cantantes de la actualidad, además de incluir las canciones de su más reciente producción discográfica: “Habla ahora”.

En punto de las 8:15 de la noche, y ante una escenografía conformada por una enorme pantalla central, y una producción de luces, iluminaron la silueta de María José, quien salió detrás del escenario para entregarse a sus fans, y comenzar el show, después de un intro, con “Duri duri”, que de inmediato pusieron a cantar y a bailar a los asistentes, quienes disfrutaron temas de los discos María José, “Amante de lo ajeno”, “Amante de lo bueno”, “De noche”, y de su reciente álbum. Acompañada de sus músicos, y un séquito de bailarines cuyas movidas coreografías pusieron a bailar a los presentes, María José continuó el show con “Habla ahora”, y los hits “Adelante corazón/Frente a frente”, “La ocasión/ Analgésico”.

“Hola”, estaba yo nerviosa, esperé cuatro años para estar aquí otra vez, pasaron cosas hermosas estos cuatro años, tuve una familia y una gira maravillosa con Kabah y OV7, a mí me tuvo aquí con ellos veinte ocasiones, ellos tuvieron cinco más sin mí, y fueron cuatro años increíbles en donde no solamente crecí como ser humano, crecí como mamá, lloré mucho, los extrañé a todos ustedes, y estaba muy nerviosa, pero me siento como pez en el agua, les tengo sorpresas, así que disfruten, es su noche, bailen, soy suya absolutamente, es mi noche, es su noche, están listos, esta es su casa, bienvenidos!”, fueron las palabras de ‘La Josa’, que siguió con la interpretación de “Lo que te mereces” y “Castillos”, para recordar un poco los años 80.

La velada siguió con un par de sorpresas, como cuando María José invitó a subir a algunos de sus fans al escenario para cantarles en vivo, o cuando, en medio de sus bailarines, su hija, Valeria García Loyola (de dos años de edad) bailó junto con ellos en el escenario, también, bajó del escenario para saludar a sus fans.

Rumbo a la recta final, y con cambios de vestuario, ‘La Josa’ cantó “El amor manda/Cobarde”, “Pena negra/ Así o más/No vale la pena”, “No soy la muñeca”, “Te besé”, acústico baladas, Medley “El amor coloca”, “No soy una señora”, “Las que se ponen bien la falda”, “Un nuevo amor”, “Vive”, “Prefiero ser su amante”, para despedirse con “Me equivoqué”, en lo que fue un concierto que llegará a Estados Unidos, Centroamérica y, por supuesto, a todo el interior de la República Mexicana, en donde sus fans ya la esperan con los brazos abiertos.