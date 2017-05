La uveítis puede provocar reducción de la visión o ceguera

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La uveítis es un término para designar varias enfermedades inflamatorias de la úvea del ojo. La inflamación y sus complicaciones asociadas pueden provocar la reducción de la visión o en algunos casos ceguera. La uveítis se denomina no infecciosa si la fuente de la inflamación no es causada por una infección y se puede clasificar en 4 basándose en la parte anatómica del ojo que esté afectada: anterior, intermedia, posterior, o pan-uveitis. De acuerdo con la doctora Stephanie Voorduim Ramos, jefa del departamento de enfermedades inflamatorias oculares, este padecimiento puede ocurrir a cualquier edad, entre los 20 y 50 años. Sus principales factores de riesgo son: predisposición genética, infecciones, enfermedades sistémicas inflamatorias inmuno-mediadas, traumatismos y tabaquismo. Hasta el 50% han sido diagnosticados con una enfermedad autoinmune como el lupus eritomatoso sistémico, espondilitis anquilosante, enfermedad de Behcet (trastorno que provoca inflamación en los vasos sanguíneos). Un tercio de los pacientes también cursa con diagnóstico de enfermedad reumática subaycente. Síntomas: enrojecimiento de los ojos, visión disminuida, dolor, sensibilidad a la luz y a la oscuridad, y manchas flotantes en el campo de la visión. Algunos síntomas pueden atribuirse a complicaciones de glaucoma o desprendimiento de retina. A pesar de los efectos adversos y las complicaciones asociadas con el uso a largo plazo los corticoesteroides son actualmente el principal tratamiento; sin embargo, recientemente se ha aprobado una nueva opción en el ámbito de fármacos biológicos como el de la compañía farmacéutica Abbvie dedicada a la investigación.

A nivel mundial, cerca de 50 millones de parejas sufren infertilidad, entendida ésta como la incapacidad de concebir luego de 12 meses de relaciones sexuales. El gineco-obstetra, Joaquín Ruiz, señala que en México se calcula que más de 5 millones de parejas han sufrido problemas de fertilidad en algún momento de su vida reproductiva; y que factores como postergar el embarazo, enfermedades de transmisión sexual, contaminación, obesidad, consumo de sustancias nocivas como el cigarro, alcohol y drogas e incluso, usar métodos anticonceptivos indiscriminadamente, si bien no determinan esta condición, sí la propician. Para los especialistas lo más importante es tener un diagnóstico preciso, mejorar los hábitos de vida, y atender adecuadamente las problemáticas de fondo que generan las dificultades o limitaciones para lograr un embarazo .Las opciones son recurrir directamente a las técnicas de reproducción humana asistida. Es importante señalar que éstas no curan la infertilidad, pues sólo se enfocan en sustituir el proceso de reproducción natural; además, estos procedimientos son complejos y costosos, sus tasas de éxito son únicamente entre el 20 y el 40% de los casos. Existen otrosprocedimientos terapéuticos no invasivos que tienen una tasa de embarazo mucho mayor al de las TRHA, por arriba del 85%.

De 1980 a 2000, la innovación tecnología para la salud redujo 56% los días de hospitalización, ganó 3.2 años de vida saludable y los pacientes regresan a su actividad laboral en el menor tiempo posible. Una de las innovaciones de los dispositivos médicos para cirugías es el paso de la imagen analógica a la digital. Incluso, en la actualidad hay dispositivos que cuenta con imagen en HD y 3D que brindan mayor seguridad, rapidez y precisión al médico al momento de operar. .“Con la utilización de los dispositivos médicos de reciente generación, las cirugías son menos invasivas, lo que propicia una reducción de la respuesta inflamatoria sistémica, disminución del dolor postoperatorio debido a la ausencia de incisiones, menores complicaciones en las heridas y reducción del tiempo de hospitalización y recuperación”, señala Ana Riquelme, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Dichas ventajas reflejan una mejora de la calidad de los sistemas de salud a través del aumento en la precisión de las cirugías o los resultados postoperatorios. Por ejemplo, las cirugías de ojos, vesícula e incluso rodilla, son ambulatorias, ya que el paciente sólo requiere de un día de hospitalización para observación y después puede seguir su recuperación en casa. Sin riesgo de infecciones ni complicaciones postoperatorias.

