Senadores y diputados detienen Ley de Seguridad Interior

Como veo, doy

Jorg Palacios

“Más similitudes que diferencias en el tema”, señalan especialistas.

Senadores y diputados han entrado en un impasse protocolario que a la larga puede cancelar todo trabajo que hasta la fecha se ha realizado en torno a una iniciativa de ley en materia de Seguridad Interior, y en ese supuesto interés por el tema ahora han agregado un ingrediente especial a sus diferencias ante una eventual convocatoria de un periodo extraordinario para aprobar el dictamen de la propuesta legislativa.

Ahora sus esfuerzos se enfocan en resolver a quien compete ser cámara de origen para e iniciar la ruta legislativa que regule la actuación de las fuerzas armadas en sus tareas de brindar seguridad pública en diversas partes del país.

El desencuentro entre integrantes de las Cámaras Alta y Baja se da en el marco de un debate que llegó hace años al poder legislativo, sólo que ahora en la LXIII legislatura se discuten y analizan cuatro iniciativas de ley en materia de seguridad interior, donde las fuerzas armadas han opinado, con carácter de exigencia, que se legisle para que con claridad se establezcan sus responsabilidades y se asigne a cada quien sus atribuciones, es decir las tareas que competen a las policías y las que son para el Ejército y Marina, lo anterior en el entendido de que la seguridad interior es responsabilidad de todos y reconociendo que hay amenazas a la seguridad interior que deben ser atendidas de manera conjunta por todo el estado mexicano.

Y mientras nuestros legisladores no encuentran puntos de coincidencia en el tema, la realidad nos dice que este debate no tendría razón de ser si los gobernadores y presidentes municipales hubieran hecho la tarea a tiempo, pero lamentablemente no es así y por el contrario dejaron que las policías locales quedaran al amparo de su suerte, sin recursos, sin capacitación y sin sueldos decorosos, y por ese motivo las fuerzas armadas salieron al auxilio de la población y aunque en diversas partes se han ganado el reconocimiento social en sus esfuerzos por reestablecer el orden, falta mucho por hacer, ya que hay denuncias públicas que señalan que las organizaciones criminales han penetrado las corporaciones policíacas a nivel estatal y municipal.

Es cierto, desde hace diez años los uniformados, Marina y Ejército, salieron a las calles, pero lo hicieron prácticamente sin la protección de la ley, porque sus funciones no son las de brindar seguridad pública sino que se capacitan para situaciones de guerra y garantizar la estabilidad y paz social del país.

Sin embargo, han sido la inoperancia de las policías locales y la toma por asalto de la delincuencia organizada en algunos puntos de la república, así como el reiterado grito de auxilio de los habitantes del lugar, lo que ha contribuido a que cada vez con más frecuencia la milicia tenga presencia a nivel nacional y haga valer su fuerza.

La Cámara de Diputados no cumplió el acuerdo de crear la Ley de Seguridad Interior y ahora el Senado irá por su propio proceso legislativo para crear este marco legal, en un periodo extraordinario de sesiones, porque es urgente que México cuente con una ley que permita el retorno de los militares a sus cuarteles, informó por un lado el presidente del Senado, Pablo Escudero.

Para tal efecto, urgió a la Junta de Coordinación Política a que se reúna a la brevedad para trazar el calendario de trabajo de las comisiones, a fin de que se pueda abrir un extraordinario e incluir esta ley.

Recalcó que “las diferentes cámaras, la Cámara de los Diputados y la Cámara de los Senadores, no podemos seguir echándonos la pelotita. Teníamos un acuerdo, que ellos eran los encargados de dictaminar esa ley de seguridad, y no cumplieron. Hay que decirlo de manera clara”, subrayó.

Al respecto, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz (PRI), apuntó con claridad que San Lázaro no renunciará a ser cámara de origen en el tema de la ley de seguridad interior y recordó que existe un “acuerdo político” de los órganos de gobierno de ambas cámaras para que los diputados dictaminen primero.

Incluso, adelantó que la Comisión de Gobernación, que preside la diputada priista Mercedes Guillén, tiene un predictamen que alinea no sólo las iniciativas presentadas en San Lázaro, sino las de los senadores del PAN y PT, Roberto Gil y Miguel Barbosa, respectivamente.

En el mismo tenor, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Fernando Herrera Ávila (PAN) negó que la Cámara de Diputados haya incumplido en la ley de seguridad interior.

“Están en un proceso de deliberación; hay que respetarlo, hay que comunicarnos con ellos. No es a través de una expresión unilateral como se puede construir una materia tan importante para el país. Todos estamos inmersos en esa discusión”, dijo

VA MI RESTO.- De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, las cuatro iniciativas para una ley de seguridad interior, atorada en el Congreso por falta de consensos, “tienen más similitudes que diferencias”.

Qué cámara debe ser la de origen en este tema legislativo, no creo que sea algo que interese a la mayoría de los ciudadanos, no cuando en el país vemos como crece la inseguridad y no cuando las policías estatales y municipales parecen ser cómplices de la delincuencia organizada, entonces lo que la gente quiere es que el poder legislativo confeccione un traje a la medida para el país, donde la seguridad sea sinónimo de tranquilidad, paz social y bienestar familiar, y en esa parte el Ejército puede marcar la diferencia y para ello se requieren reglas claras para su mejor actuación, y hasta ahí porque como veo, doy.

jorgpalacios@yahoo.com.mx