Triunfa Rock and Lovers en bares de la CDMX y Cuernavaca; tanto, que planean disco

“Somos una banda de pop rock, tratamos de adaptar las canciones a nuestro estilo, hacerlas más contemporáneas y que el público se sienta identificado con algún tema”

Arturo Arellano

¿Qué sería de las fiestas y salidas nocturnas, sin las agrupaciones de covers que recrean los temas de tus bandas favoritas?, tal vez algo bastante aburrido, es por ello que honor a quien honor merece y una de las bandas más destacadas en este gremio es Rock and Lovers, quienes se han diferenciado por su pasión y entrega en cada escenario que pisan, imprimiendo su propio estilo a cada una de las canciones de su repertorio. Actualmente se presentan todos los viernes en el Éxito Concert Hall.

Erick Negrete, bajista; Edgar de la Cruz, cantante; Chars, guitarrista y Darío también guitarrista, concedieron una entrevista para DIARIOIMAGEN “queremos robustecer el concepto para después producir un disco. Hacemos covers y el tema más difícil es lograr que a la gente, las canciones le causen el mismo impacto con nosotros que con sus bandas favoritas, ese es el reto, porque puedes ver muchas bandas y escuchar que algo no cuadra, no te provoca o no te gusta, no te hace sentir, nosotros buscamos eso, que las rolas sean perfectas, en el momento perfecto”.

Refieren que “algo que nos caracteriza es que no tratamos de imitar, respetamos cada género, artista e interpretación y nosotros lo hacemos en nuestras capacidades, nuestro talento y recursos. Descomponemos cada tema y le damos una vista diferente”.

La selección de sus temas es basada según sus palabras “a ensayo y error, tenemos un repertorio de casi 160 canciones de las que probamos todas, hay algunas que encajan en determinada noche, otras las dejamos de tocar por mucho tiempo, otras que necesitamos dependiendo si abrimos, si cerramos o el horario en que subimos al escenario, pues no es lo mismo si el Dj pone cumbia antes de nosotros a que pone rock u otra cosa. La selección es un tema sensorial, apostar e ir viendo cómo funciona con la gente”.

En tanto, señalan que “tocamos los hits de 70’s, 80’s, 90’s, actual y a la época que consideramos que pueden hacer que la gente mueva los pies, cante o baile con su chava. Antes tocábamos lo que a nosotros nos gustaba, ahora ya no, no es triunfar con las habilidades de cada uno, sino regresarle a la gente esa pelota y que sea ella que cante y te lleven a lo que sigue del show”. Y sin temor a nada destacan porque “le entramos a todos los géneros, desde latin pop, como Bacilos, Carlos Vives, Maná, hasta un medley con ‘Jump’ de Van Halen, ‘I Was Made For Loving You’ de Kiss, ‘Living on a Prayer’ de Bon Jovi y otras con las que logramos un show de mucha variedad. No estamos cerrados a nada, igual tocamos Camila, Benny Ibarra, Mijares, CODA, Jumbo, Miguel Mateos hasta cumbia, grupero, eso es a lo que la gente le gusta”.

La banda se encuentra haciendo temporada en el Éxito Concert Hall de la colonia Nápoles, en Kansas 58, todos los viernes a partir de la media noche. Lo mismo tienen presentaciones en toda la cadena de Alboa Sport Bar, cuyas sucursales están en Ciudad de México y Cuernavaca. Sobre sus fechas se pueden consultar horarios exactos en sus redes sociales @Rock&LoversMéxico.