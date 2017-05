Ruta 3 es la contrapunta de la música en tendencia

Fernando Delgadillo, Edgar Oceransky y Hernaldo Zúñiga se presentarán el próximo 8 de junio en el Teatro Metropólitan, en un concepto que promueve la música de autor

Arturo Arellano

En una actualidad donde los ritmos para la fiesta y el baile acaparan prácticamente todo el mercado musical, nace “Ruta 3”, un proyecto conformado por Fernando Delgadillo, Edgar Oceransky y Hernaldo Zúñiga, quienes pretenden hacerles frente, siendo la contrapunta con música de amor, letras pensantes y un mensaje que invite a los jóvenes a ser mejores personas y desarrollar sentimientos positivos. Este concepto se presentará el próximo 8 de junio en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Los tres cantautores se dieron cita en al Auditorio de Sony Music, su casa disquera. “La idea es hacer una especie de contrapunta, de resistencia, pues siento que de pronto la canción regional, no sé si la grupera o cuál de todas, pero sí están ocupando un lugar en que de alguna manera nos están representando a la música que se hace en México. Pero yo siento que esa música no me representa a mí, ni a muchos otros, entonces esto es también una intención de representarme con lo que yo puedo hacer y a la vez representar una generación que es la que formó parte de mí. Creo que esto lo tenemos claro con Edgar y Hernaldo, eso se está intentando, juntar las opciones de tres públicos que conozcan la música de los tres”.

A lo anterior, Hernaldo Zúñiga agregó que “la trova mexicana es un género que en la década de los años 70 sirvió para fines políticos, pero con el tiempo y los cambios en la industria de la música, además de por los avances tecnológicos fue dejada de lado. Y eso está muy mal, por ello estamos aquí, uniendo de alguna manera fuerzas y talentos, porque creo que estamos en una sociedad anestesiada por la basura musical de otros géneros y pensar en ello me da rabia, porque la música la hacemos para pasarla bien, aunque reconozco que pensar en la falta de difusión es como remover el agua sucia con el dedo”.

En tanto, Oceransky reconoce que no sólo es un problema de falta de difusión, sino que también es la falta de años, no quiero decir que la edad te da la sabiduría o inteligencia, pero evidentemente, si te da un marco histórico musical más amplio, me da gracia escuchar por ejemplo una canción que decía ‘vamos a bailar un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo’ (risas), eso me hace pensar que esta persona no tiene un marco histórico de la música amplio, se limita a cuando sale el reggaetón, habría que decirle que hace tiempo se bailaba otra cosa, o mandarlo a la escuela”. “Ruta 3” llegará con su arsenal de éxitos y trova el próximo 8 de junio al Teatro Metropólitan.