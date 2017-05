Lupita Jones se presenta en Teatro en Corto

La ex Miss Universo forma parte de esta obra, donde el público vive una vez más la experiencia del teatro dentro del escenario

Asael Grande

Lola Cortés y Paco Lalas Entertainment presentaron la temporada 24 de Teatro en Corto con nueve obras cortas, para que el público viva una vez más la experiencia del teatro dentro del escenario.

Entre las obras que el público puede disfrutar en Teatro en Corto (Yosemite No. 40. Col. Nápoles), están: “Ese beso”, “Barriga llena corazón con sexo”, “Lords”, “Culpa relativa”, “La noche del vampiro”, “Feroz”, “Adelante corazón”, “Entre sábanas” y “Al infinito y más allá” (con horario de jueves a sábado, a partir de las 8 pm y domingo a partir de las 7 pm), esta última, con las actuaciones de Lupita Jones, Luis Carlos Muñoz, Jack Duarte, Rhene Liceága y Sandra Quiroz.

“Es una obra muy linda, es la primera vez que repite una obra en Teatro en Corto, por el éxito que tuvo en la temporada 11, fue la más taquillera, y se dio la oportunidad de volverla a montar, yo soy la única que está del elenco original de esa temporada, hemos hecho un gran equipo, vamos a estar alternando los personajes entre todos, esto le da mucha variedad, es una obra superfuerte, en esa ocasión tuvimos la gran fortuna de tocar las emociones del público que nos visitó, salían bañados en lágrimas, y como actriz es bien bonito saber que tienes la posibilidad de tocar las emociones de las personas, hacerlas recapacitar en algunas cosas, la relación madre e hijo que se da en esta obra es bien bonita, en mi caso personal, como mamá, es bonito poder recrear esta relación de complicidad, de amor, de compañía con su hijo, para mí ha sido maravilloso poder repetir esta experiencia”, dijo Lupita Jones, en entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN.

Por su parte, el actor Jack Duarte, quien participó recientemente en la obra “Locos por el té”, compartió con este diario: “yo conozco a Rafael Mendoza desde hace mucho tiempo, casi 20 años, entonces me dejó leer esta obra extraordinaria, como lo dijo Lupita, es una obra que definitivamente conmueve, la primera vez que la leí, me impactó mucho, es un tema que es hermoso, es algo que es muy bonito, y me llevó a recapacitar mi relación con mi familia, con mi mamá y con muchas cosas personales, es una historia increíble, aparte tener la posibilidad de hacer teatro frente a un grupo reducido de personas, es una de las experiencias más padres que cualquier actor puede tener, de manera tan cercana, entonces, es intimo, es algo que es conciso, este tipo de sistema es padrísimo, es para toda la familia, vamos a estar seis semanas”.

El papel de la madre en el seno familiar es fundamental, es el pilar, la torre, el consuelo de todos, sacrifica su propia existencia con tal de ver bien a los suyos, pero no son intocables, sienten, piensan y también se enferman. La obra corta “Al infinito y más allá” presenta la historia de una mujer y su hijo, una despedida que los llena de recuerdos, de sentimientos, de dolor, de melancolía y nostalgia, pero a la vez los une de una manera única, infinita.

Una puesta en escena que nos hará reflexionar sobre el papel que juega la mamá dentro de la formación de los hijos y lo que al final es capaz de hacer por ellos.