El reto en la educación, abatir el rezago: Carlos Joaquín

Yolanda Montalvo

Ayer se celebró el Día del Maestro, festejo que tuvo características muy particulares, pues en el Estado de México, donde está en pleno la campaña política al gobierno estatal, una de las contendientes es “docente”, la maistra Delfina Gómez, candidata de Morena, recibió en su día el apoyo de su amado y mesiánico líder, Andrés Manuel López Obrador, eso, aunque la profesora tenga faltas de ortografía cuando habla y diga que “nadien hace nada” por la educación, jijijiji.

Otra maestra que recibió su regalo ayer fue Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues la Procuraduría General de la República perdió en tribunales el segundo de los tres procesos penales que inicialmente consiguió que se abrieran en su contra.

En Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González entregó a 238 trabajadores al servicio de la educación que acreditan 30 y 40 años de servicio efectivo en plaza docente, la medalla “Maestro Rafael Ramírez”, estímulo económico y Diploma de Reconocimiento del Gobierno del Estado.

“Si estamos formando un mejor Quintana Roo se lo debemos a nuestros maestros que no se cansan de enseñar y dar lo mejor para la formación de nuestros ciudadanos”, dijo Carlos Joaquín, al entregar premios, estímulos y recompensas al personal docente con 30 y 40 años de servicio en la educación, en el marco de los festejos por el Día del Maestro.

Joaquín González precisó que en el estado se va a seguir invirtiendo para incrementar el desempeño escolar mediante un acceso a la educación de calidad con más y mejores oportunidades para todos, desde la primera infancia hasta la enseñanza superior y abatir el rezago que se generó a consecuencia del abandono en que se dejó a gente para favorecer a un grupo que recibió privilegios.

“Estos estímulos que se dan son un reconocimiento a tantos años de servicio y al trabajo que juntos realizamos para mejorar la calidad educativa. Esa es nuestra obligación y si entendemos que la enseñanza es el instrumento más poderoso para cambiar un país, debemos entonces seguir invirtiendo. Nunca será un gasto lo que se haga en educación”, dijo el mandatario.

El campo

El Ejecutivo estatal reveló que según arrojaron las auditorías en la pasada administración, se detectaron inconsistencias por alrededor de 3 mil 300 millones de pesos, por lo que ahora busca mecanismos para evitar esa clase de robos. La aparente causa del desvío fue el desorden con el cual se manejaron esos recursos, por lo que el campo sigue en un total rezago.

Se conoce, de acuerdo al titular de la Sedaru, Pedro Pérez Díaz, que en 2016 fueron mil 800 millones de pesos los observados por parte de la Auditoría Superior del Estado, y en 2015 un monto cercano a los mil 500 millones de pesos. En ambos casos por asignación de proyectos que jamás llegaron a manos de las y los productores agropecuarios, no se conoce hasta el momento a qué fueron destinados.

Se fue Marybel

Desde hace unas semanas trascendió que la delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social, Marybel Villegas Canché, perfilaba sus cañones a lograr la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez, su añejo sueño frustrado, pues recorrió ya tres partidos -PAN, PRD y PRI- sin lograr esa postulación, por lo que esta vez, buscó establecer pláticas con José Luis Pech, dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional, asunto que Villegas Canché negó, como Pedro negó a Cristo.

Sin embargo, con el 2018 a la vuelta de la esquina, Marybel Villegas renunció a Sedesol, lugar que ocupará de manera provisional, Mario A. Olivo Belío, quien fungía como subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo.

Será pronto cuando se conozca a quien le crecerá la nariz de “Pinocho”, a José Luis Pech o a Marybel Villegas, pues la ex delegada federal no da paso sin huarache y los 13 meses que estuvo en Sedesol fueron bien aprovechados por la priísta para promocionar su imagen, ¡Abuelita tus chanclitas!, o si no, ¿para que sirve tener en las manos la repartición de los programas sociales? Pues para beneficiar a quien los necesita…a los políticos con aspiraciones, jijijijiji, ¿Qué? ¿No?, ok.

También la quiere

En el PRI, no sólo Marybel Villegas Canché sueña con ser munícipe de Cancún, por lo que irse a otro partido tal vez sea su mejor opción. El diputado federal por Quintana Roo, Mario Machuca Sánchez, también busca la misma candidatura y ya mueve sus cartas de negociación en el interior del tricolor para lograrlo. El dirigente de la CROC en Benito Juárez tiene a la base sindical como mejor mercancía a ofrecer en la contienda del 2018, por lo que los sindicalistas se dan el lujo de exigir postulaciones, so pena de no apoyar a los abanderados tricolores, tal como paso en la contienda electoral del 2016. ¡Ni hablar mujer, tráis puñal!

Se queda en la cárcel

Triste Día del Maestro pasó el ex secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, pues, pese a que sus familiares dejaron en garantía bienes por 40 millones de pesos, con propiedades en Cozumel y dos autos de lujo, ayer un juez negó el derecho de libertad y se quedará a continuar su proceso tras las rejas. Trascendió que sus abogados se irán al amparo y buscarán la protección de la justicia federal.

Suspensión de derechos

Por cierto, que el vocero del PRI en Quintana Roo, Guillermo Miranda, cumplió con lo dicho y se fue a la Ciudad de México a solicitar la suspensión derechos partidarios de los priístas envueltos en escándalos de corrupción y de “ejercicio indebido de funciones públicas”, como es el caso del ex secretario general de Benito Juárez, Mauricio Rodríguez Marrufo, ahora preso en Chetumal.

Suspensión de derechos que debería haber solicitado el beliceño Raymundo King de la Rosa en su calidad de dirigente estatal del tricolor, eso en congruencia por lo dicho por su líder nacional Enrique Ochoa Reza, que se las da, de que limpiará al PRI de corruptos y malos políticos, pero claro, como dice el dicho “perro no come perro”.

Prerrogativas del PRI

Raymundo King aseguró que la crisis económica por la que atraviesa el PRI y por la cual deben hasta las lavadas de carros es porque desde la derrota el CEN de su partido no les suelta las prerrogativas, eso por que el ex candidato a gobernador, Mauricio Góngora Escalante, se negó a pagar una multa de 2.2 millones de pesos, la cual el Instituto Nacional Electoral, retuvo de los recursos del partido, esa sanción la impuso el INE, porque Góngora Escalante reportó gastos menores a lo real, durante su acto de toma de protesta como candidato. Mientras eso pasó, la dirigencia nacional abandonó al tricolor en Quintana Roo.

A eso sume que los presidentes municipales del PRI no se caen con la cuota de su sueldo que le deben entregar a su partido, eso porque alegan desconfiar de la dirigencia estatal en manos de Raymundo King de la Rosa.

Será hasta el día de hoy cuando, después de meses el tricolor de Quintana Roo reciba recursos, por lo que es de esperar que paguen los salarios de los pobres viejos que ahí trabajan y cumplan con los compromisos pactados, pero como dijo Santo Tomás “hasta no ver, no creer”. Tantán.

