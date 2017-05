“Papi piernas largas” se estrena con éxito

El musical se presenta en el Teatro Hidalgo todos los lunes

Arturo Arellano

El estreno de “Papi piernas largas” ha llegado superando todas sus expectativas, protagonizada por Paola Gómez y Óscar Acosta e inspirada en la novela de Jean Webster, cautivó a un Teatro Hidalgo, completamente lleno. Sitio donde se estará presentando todos los lunes, contando una historia de verdadero amor, naciente del intelecto y no de la vista, donde una pareja se enamora a través de cartas, sin pensar siquiera de quién es de dónde provienen. El elenco contó con la presencia de Raquel Pankowsky y Mario Iván Martínez como padrinos de lujo.

La función de estreno arrancó a las 21:00 horas, cuando saltó al escenario una inocente Paola Gómez, en el papel de la huérfana “Jerusha Abbott”, dando el tema de entrada y antecediendo la llegada de Óscar Acosta, quien da vida a “Papi piernas largas”. Se desarrolla la historia en un solo escenario, dentro de una oficina enmarcada por estantes en los que reposan cientos de libros, espacio donde los actores se las ingenian para llevar al público a diferentes epocas el año, diversas circunstancias y apelando a su imaginación, también a diferentes rincones del mundo.

Sin duda, es una versión bastante diferente a la que se montó en 1977 cuando la obra se produjo bajo el nombre de “Papacito piernas largas”, y que fue protagonizada por Angélica María y Raúl Vale, pues en aquella ocasión había más de una quincena de actores en el escenario y ahora se decide por contar la historia únicamente con dos actores. Esto no demerita la calidad del montaje, todo lo contrario, pues la versatilidad y plasticidad de Paola y Óscar se pone a prueba en cada momento y ellos de manera genial, logran superar cada expectativa, tan es así que al término de la función, el público les aplaudió de pie”.

Al terminar la función, Óscar Acosta dijo: “el teatro es curativo, cura todo, gracias por acompañarnos. Gracias a la directora por su tiempo y entrega, gracias a Paola Gómez por ser tan profesional, pasional y gran ser humano, porque sólo puedes dar eso en el escenario si lo eres en la vida, pasión y amor”.

En tanto, Maru Dueñas, directora de la obra, anunció la presencia de Raquel Pankowsky como madrina y ésta refirió: “es un honor y un placer estar aquí, ver el trabajo de ustedes, la obra es un buffet de emocienos divinas y entrañables, cada una entra en el alma, te reconcilia con el amor y la vida. Uno se enamora del ser humano que hay adentro y no el físico, es el amor real, es una lindísima obra, gracias por hacerme sentir lo que me hicieron sentir, porque creí que mis hormonas están muertas y me han dejado ver que no (risas)”.

Mario Iván Martínez, también padrino de estreno comentó: “recordé el pasaje de un libro ‘La sombra del ángel’, donde una de la primeras feministas que abogaba por el voto de las mujeres, ella había heredado los libros de su padre, pero se casa y en una ocasión llega para ver que sus libreros están vacíos, su esposo la lleva al jardín donde están ardiendo en una hoguera. Cosas terribles que tuvieron que pasar las mujeres antes de tener derecho a la educación, aquí ustedes muestra otra cara, la que da esperanza. Ver una obra que rescata la forma del musical y la dramaturgia es tan sólida, cae maravilloso en un tiempo donde todo es Whatsapp, ustedes nos recuerdan lo tangible de la carta, de perfumarla, tomarte el tiempo de escribirla pensando en quién va a recibirla”.

Finalmente, se transmitió un mensaje en video, de parte de Angélica Vale y Angélica María: “mi querida Paola Gómez te queremos mucho y admiramos, te deseamos todo el éxito del mundo en este nuevo paso en tu carrera, tenemos mucho cariño a esta obra porque estuvimos en ella hace muchos años, pero estamos seguras de que esta será un tremendo éxito”.

La puesta en escena “Papi piernas largas” se presenta todos los lunes a las 20:30 horas en el Teatro Hidalgo.